В Раде отреагировали на слова Кулебы о вступлении Украины в ЕС

В Раде отреагировали на слова Кулебы о вступлении Украины в ЕС

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба фактически признал, что для вступления страны в ЕС украинским фермерам придется идти на уступки в аграрном секторе, заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский. Парламентарий отметил, что, выступая перед "неизвестной аудиторией", Кулеба назвал два условия для вступления Украины в ЕС - сохранить контроль союза через Францию и Германию, а также решить проблему несовместимости украинской аграрной отрасли с европейской, чтобы не навредить европейским фермерам. "Кулеба предлагает "окончательное решение украинского аграрного вопроса", иначе говоря, убить украинских фермеров для того, чтобы не убивать европейских... Украина <...> в ЕС ничего не будет решать, и будет полностью зависеть от Франции и Германии. Согласитесь, в лице Дмитрия Кулебы мы потеряли большого государственника. Зато спасли своих фермеров", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. Евросоюз с 6 июня прекратил действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, которое было принято в 2022 году, и восстановил квоты на украинские товары. В конце мая представитель Еврокомиссии сообщил журналистам в Брюсселе, что ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. По его словам, страны ЕС утвердили меры переходного периода. Это означает, что в течение оставшихся месяцев 2025 года для Украины будут действовать тарифные квоты, рассчитанные на весь год. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной. По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок. По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС. В частности, если в сезоне 2021-2022 Украина экспортировала в ЕС 40 тысяч тонн сахара, то в сезоне 2023-2024 этот показатель увеличился до 500 тысяч тонн.

