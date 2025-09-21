https://ria.ru/20250921/rada-2043278241.html
В Раде отреагировали на слова Кулебы о вступлении Украины в ЕС
В Раде отреагировали на слова Кулебы о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 21.09.2025
В Раде отреагировали на слова Кулебы о вступлении Украины в ЕС
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба фактически признал, что для вступления страны в ЕС украинским фермерам придется идти на уступки в аграрном РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T02:17:00+03:00
2025-09-21T02:17:00+03:00
2025-09-21T02:17:00+03:00
в мире
украина
франция
германия
дмитрий кулеба
максим бужанский
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826986068_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_568450d0ed283714d95321548780ed11.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба фактически признал, что для вступления страны в ЕС украинским фермерам придется идти на уступки в аграрном секторе, заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский. Парламентарий отметил, что, выступая перед "неизвестной аудиторией", Кулеба назвал два условия для вступления Украины в ЕС - сохранить контроль союза через Францию и Германию, а также решить проблему несовместимости украинской аграрной отрасли с европейской, чтобы не навредить европейским фермерам. "Кулеба предлагает "окончательное решение украинского аграрного вопроса", иначе говоря, убить украинских фермеров для того, чтобы не убивать европейских... Украина <...> в ЕС ничего не будет решать, и будет полностью зависеть от Франции и Германии. Согласитесь, в лице Дмитрия Кулебы мы потеряли большого государственника. Зато спасли своих фермеров", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. Евросоюз с 6 июня прекратил действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, которое было принято в 2022 году, и восстановил квоты на украинские товары. В конце мая представитель Еврокомиссии сообщил журналистам в Брюсселе, что ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. По его словам, страны ЕС утвердили меры переходного периода. Это означает, что в течение оставшихся месяцев 2025 года для Украины будут действовать тарифные квоты, рассчитанные на весь год. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной. По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок. По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС. В частности, если в сезоне 2021-2022 Украина экспортировала в ЕС 40 тысяч тонн сахара, то в сезоне 2023-2024 этот показатель увеличился до 500 тысяч тонн.
https://ria.ru/20250919/es-2042965073.html
https://ria.ru/20250917/ukraina-2042382142.html
https://ria.ru/20250906/ukraina-2040195228.html
украина
франция
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826986068_72:0:2739:2000_1920x0_80_0_0_92be976e50b700fa30e2601d4b1df4c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, германия, дмитрий кулеба, максим бужанский, евросоюз, еврокомиссия, верховная рада украины
В мире, Украина, Франция, Германия, Дмитрий Кулеба, Максим Бужанский, Евросоюз, Еврокомиссия, Верховная Рада Украины
В Раде отреагировали на слова Кулебы о вступлении Украины в ЕС
Бужанский: Кулеба признал, что ради членства в ЕС Киев пожертвует агросектором
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба фактически признал, что для вступления страны в ЕС украинским фермерам придется идти на уступки в аграрном секторе, заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский.
Парламентарий отметил, что, выступая перед "неизвестной аудиторией", Кулеба
назвал два условия для вступления Украины
в ЕС
- сохранить контроль союза через Францию
и Германию
, а также решить проблему несовместимости украинской аграрной отрасли с европейской, чтобы не навредить европейским фермерам.
"Кулеба предлагает "окончательное решение украинского аграрного вопроса", иначе говоря, убить украинских фермеров для того, чтобы не убивать европейских... Украина <...> в ЕС ничего не будет решать, и будет полностью зависеть от Франции и Германии. Согласитесь, в лице Дмитрия Кулебы мы потеряли большого государственника. Зато спасли своих фермеров", - написал Бужанский
в своем Telegram-канале.
Евросоюз с 6 июня прекратил действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, которое было принято в 2022 году, и восстановил квоты на украинские товары.
В конце мая представитель Еврокомиссии
сообщил журналистам в Брюсселе
, что ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. По его словам, страны ЕС утвердили меры переходного периода. Это означает, что в течение оставшихся месяцев 2025 года для Украины будут действовать тарифные квоты, рассчитанные на весь год.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.
По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.
По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС. В частности, если в сезоне 2021-2022 Украина экспортировала в ЕС 40 тысяч тонн сахара, то в сезоне 2023-2024 этот показатель увеличился до 500 тысяч тонн.