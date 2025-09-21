Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили воздушную цель вблизи Севастополя - РИА Новости, 21.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 21.09.2025 (обновлено: 22:04 21.09.2025)
Силы ПВО уничтожили воздушную цель вблизи Севастополя
Силы ПВО уничтожили воздушную цель вблизи Севастополя
Силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя", - написал губернатор.
Силы ПВО уничтожили воздушную цель вблизи Севастополя

Силы ПВО уничтожили воздушную цель над акваторией вблизи Севастополя

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя", - написал губернатор.
По фактам атак ВСУ в Запорожской области возбудили уголовное дело
