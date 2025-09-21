https://ria.ru/20250921/pvo-2043399905.html
Силы ПВО уничтожили воздушную цель вблизи Севастополя
Силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя", - написал губернатор.
