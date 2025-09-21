https://ria.ru/20250921/putin-2043342150.html
Путин оценил передвижной штаб с антидроновой защитой
Путин оценил передвижной штаб с антидроновой защитой - РИА Новости, 21.09.2025
Путин оценил передвижной штаб с антидроновой защитой
Президент России Владимир Путин в ходе посещения полигона "Мулино" похвалил военных за созданную ими машину передвижного командного пункта с антидроновой... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T15:03:00+03:00
2025-09-21T15:03:00+03:00
2025-09-21T15:03:00+03:00
безопасность
россия
нижегородская область
владимир путин
павел зарубин
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения полигона "Мулино" похвалил военных за созданную ими машину передвижного командного пункта с антидроновой защитой, отметив, что это "то, что нужно". Путин 16 сентября посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Кадры с полигона показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин". Президент в том числе осмотрел изнутри передвижной командный пункт. "Отсюда командир батальона все видит... Чрезвычайно важно, чтобы все друг друга видели, чтобы все синхронно работали", - подчеркнул Путин. Как отметил журналист "России 1" Павел Зарубин, этот "штаб на колесах" - машина с антидроновой защитой, она уже применяется в боевых условиях. В случае атаки дрона, возможных повреждений благодаря такой защите будет значительно меньше, добавил он. Военнослужащий, который показывал президенту передвижной командный пункт, отметил: "вот, собственно, постарались, сделали". Глава государства, в свою очередь, пожал ему руку и поблагодарил военных за созданную машину. "У вас получилось. Спасибо. Нет, правда, правда! То, что нужно", - оценил президент. Военнослужащий позже назвал похвалу президента высшей оценкой. "Это – высшая оценка, наверное, которую я получал за всю жизнь и за свою службу. Я этим очень сильно горжусь", – сказал он в комментарии Зарубину.
https://ria.ru/20250917/peskov-2042452979.html
https://ria.ru/20250916/putin-2042341148.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ce400c49af402f338e35385e582d11e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, нижегородская область, владимир путин, павел зарубин, учения "запад-2025"
Безопасность, Россия, Нижегородская область, Владимир Путин, Павел Зарубин, Учения "Запад-2025"
Путин оценил передвижной штаб с антидроновой защитой
Путин поблагодарил военных за созданную ими машину командного пункта
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения полигона "Мулино" похвалил военных за созданную ими машину передвижного командного пункта с антидроновой защитой, отметив, что это "то, что нужно".
Путин
16 сентября посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области
, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025".
Кадры с полигона показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин". Президент в том числе осмотрел изнутри передвижной командный пункт.
"Отсюда командир батальона все видит... Чрезвычайно важно, чтобы все друг друга видели, чтобы все синхронно работали", - подчеркнул Путин.
Как отметил журналист "России 1" Павел Зарубин
, этот "штаб на колесах" - машина с антидроновой защитой, она уже применяется в боевых условиях. В случае атаки дрона, возможных повреждений благодаря такой защите будет значительно меньше, добавил он.
Военнослужащий, который показывал президенту передвижной командный пункт, отметил: "вот, собственно, постарались, сделали". Глава государства, в свою очередь, пожал ему руку и поблагодарил военных за созданную машину.
"У вас получилось. Спасибо. Нет, правда, правда! То, что нужно", - оценил президент.
Военнослужащий позже назвал похвалу президента высшей оценкой.
"Это – высшая оценка, наверное, которую я получал за всю жизнь и за свою службу. Я этим очень сильно горжусь", – сказал он в комментарии Зарубину.