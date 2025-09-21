https://ria.ru/20250921/putin-2043342150.html

Путин оценил передвижной штаб с антидроновой защитой

Путин оценил передвижной штаб с антидроновой защитой

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения полигона "Мулино" похвалил военных за созданную ими машину передвижного командного пункта с антидроновой защитой, отметив, что это "то, что нужно". Путин 16 сентября посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Кадры с полигона показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин". Президент в том числе осмотрел изнутри передвижной командный пункт. "Отсюда командир батальона все видит... Чрезвычайно важно, чтобы все друг друга видели, чтобы все синхронно работали", - подчеркнул Путин. Как отметил журналист "России 1" Павел Зарубин, этот "штаб на колесах" - машина с антидроновой защитой, она уже применяется в боевых условиях. В случае атаки дрона, возможных повреждений благодаря такой защите будет значительно меньше, добавил он. Военнослужащий, который показывал президенту передвижной командный пункт, отметил: "вот, собственно, постарались, сделали". Глава государства, в свою очередь, пожал ему руку и поблагодарил военных за созданную машину. "У вас получилось. Спасибо. Нет, правда, правда! То, что нужно", - оценил президент. Военнослужащий позже назвал похвалу президента высшей оценкой. "Это – высшая оценка, наверное, которую я получал за всю жизнь и за свою службу. Я этим очень сильно горжусь", – сказал он в комментарии Зарубину.

