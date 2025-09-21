https://ria.ru/20250921/putin-2043329591.html

Путин рассказал, как увернулся от падающего на него мотоцикла

Путин рассказал, как увернулся от падающего на него мотоцикла - РИА Новости, 21.09.2025

Путин рассказал, как увернулся от падающего на него мотоцикла

Президент России Владимир Путин вспомнил, как однажды в последнюю секунду увернулся от падающего на него мотоцикла. РИА Новости, 21.09.2025

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил, как однажды в последнюю секунду увернулся от падающего на него мотоцикла. "Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня "козлом" вверх полетел, перевернулся. И я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной", - рассказал Путин в ходе наблюдения за учениями "Запад 2025". Кадры опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин.

