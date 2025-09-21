Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о будущей прямой линии с Путиным - РИА Новости, 21.09.2025
12:42 21.09.2025 (обновлено: 12:55 21.09.2025)
Песков рассказал о будущей прямой линии с Путиным
Песков рассказал о будущей прямой линии с Путиным - РИА Новости, 21.09.2025
Песков рассказал о будущей прямой линии с Путиным
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассчитывает, что прямая линия президента РФ Владимира Путина и в этом году будет "объемным проектом". РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассчитывает, что прямая линия президента РФ Владимира Путина и в этом году будет "объемным проектом".Он напомнил, что в подготовке прямой линии задействованы многие, в том числе Народный фронт и Сбербанк с их искусственным интеллектом GigaChat. Это, по его словам, действительно помогает обработать максимальное количество обращений граждан."И министерства, и ведомства даже в ходе сбора вопросов живо реагируют, и пока собираем вопросы, уже принимаются меры. Поэтому проект такой объемный. И, надеюсь, будет так же в этом году", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Пресс-секретарь президента отметил, что этот формат каждый раз стараются сделать более информативным."Организовать его таким образом, чтобы собрать как можно больше обращений граждан, потом уже, вместе со всеми, кто задействован в этом процессе, сделать так, чтобы максимальное количество обращений граждан получило живой ответ", - рассказал Песков.
политика, россия, владимир путин
Песков рассказал о будущей прямой линии с Путиным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассчитывает, что прямая линия президента РФ Владимира Путина и в этом году будет "объемным проектом".
Он напомнил, что в подготовке прямой линии задействованы многие, в том числе Народный фронт и Сбербанк с их искусственным интеллектом GigaChat. Это, по его словам, действительно помогает обработать максимальное количество обращений граждан.
