Песков рассказал о будущей прямой линии с Путиным
Песков ожидает, что прямая линия Путина будет объемным проектом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассчитывает, что прямая линия президента РФ Владимира Путина и в этом году будет "объемным проектом".
Он напомнил, что в подготовке прямой линии задействованы многие, в том числе Народный фронт и Сбербанк с их искусственным интеллектом GigaChat. Это, по его словам, действительно помогает обработать максимальное количество обращений граждан.
"И министерства, и ведомства даже в ходе сбора вопросов живо реагируют, и пока собираем вопросы, уже принимаются меры. Поэтому проект такой объемный. И, надеюсь, будет так же в этом году", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента отметил, что этот формат каждый раз стараются сделать более информативным.
"Организовать его таким образом, чтобы собрать как можно больше обращений граждан, потом уже, вместе со всеми, кто задействован в этом процессе, сделать так, чтобы максимальное количество обращений граждан получило живой ответ", - рассказал Песков.
