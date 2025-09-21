https://ria.ru/20250921/pushkin-2043291991.html

Режиссер рассказал, зачем в фильме о Пушкине понадобился рэп

Режиссер рассказал, зачем в фильме о Пушкине понадобился рэп

2025-09-21T08:38:00+03:00

СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Александр Пушкин в наше время, возможно, был бы музыкантом, в каком жанре - не так важно, но рэп в эпизодах фильма о поэте позволяет придать слову силу и энергию, заявил в интервью РИА Новости режиссер фильма "Пророк. История Александра Пушкина" Феликс Умаров. "Изначально я размышлял о том, кем был бы Пушкин в наше время. Если представить поэта как человека, чьё главное оружие - слово, то, скорее всего, он был бы музыкантом, исполнителем. Возможно, рэпером, возможно, в другом жанре - это не так важно. Главное, что через свои тексты он доносил бы мысль до широкой аудитории", - сказал Умаров. По словам режиссера, сегодня нам трудно в полной мере осознать значение поэзии той эпохи: тогда не существовало записей, не было "возможности слышать автора напрямую" - оставался только текст, который каждый прочитывал своим голосом. "Вот в этом я и увидел параллель: рэп сегодня выполняет похожую функцию, давая слову силу и энергию, способную заразить многих", - пояснил режиссер. Умаров представил фильм в среду в Стамбуле на премьерном показе, организованном при содействии генконсульства РФ. Фильм демонстрируется с 19 сентября в 94 кинотеатрах по всей Турции, в том числе в Стамбуле, Анталье и ряде других городов, сообщили ранее РИА Новости в компании Kunay Film.

