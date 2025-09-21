Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме высказались об интервью Пугачевой
08:22 21.09.2025 (обновлено: 16:46 21.09.2025)
В Госдуме высказались об интервью Пугачевой
Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, комментируя РИА Новости интервью Аллы Пугачевой, заявил, что людей, которые на словах становятся... РИА Новости, 21.09.2025
КУРСК, 21 сен — РИА Новости. Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, комментируя РИА Новости интервью Аллы Пугачевой, заявил, что людей, которые на словах становятся предателями родины, необходимо останавливать, особенно если они являются или являлись лидерами общественного мнения. Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой"* (Катерина Гордеева признана иноагентом). Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв сообщал, что просит лишить певицу Аллу Пугачеву авторских отчислений, которые составляют 28 миллионов рублей в год. Он рассказал, что просит Генпрокуратуру и СК проверить высказывания Пугачевой на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про ВС РФ. Также он подал в суд иск на 1,5 миллиарда рублей, сочтя, что певица в интервью порочит честь президента, оскорбляет армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. "Мы все российские граждане, а она, насколько я понимаю, российская гражданка, &lt;...&gt; живем под действием законодательства — гражданского и уголовного. Если человек не попадает и не бывает виноват в каком-либо из этих аспектов, то, как говорится, бог с ним. С другой стороны, время военное, и людей, которые на словах становятся предателями Родины, нужно как-то, наверное, останавливать, особенно если они являются или являлись когда-то лидерами общественного мнения", – заявил Певцов агентству.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
КУРСК, 21 сен — РИА Новости. Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, комментируя РИА Новости интервью Аллы Пугачевой, заявил, что людей, которые на словах становятся предателями родины, необходимо останавливать, особенно если они являются или являлись лидерами общественного мнения.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой"* (Катерина Гордеева признана иноагентом). Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв сообщал, что просит лишить певицу Аллу Пугачеву авторских отчислений, которые составляют 28 миллионов рублей в год. Он рассказал, что просит Генпрокуратуру и СК проверить высказывания Пугачевой на оправдание терроризма, экстремизм и фейки про ВС РФ. Также он подал в суд иск на 1,5 миллиарда рублей, сочтя, что певица в интервью порочит честь президента, оскорбляет армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
"Мы все российские граждане, а она, насколько я понимаю, российская гражданка, <...> живем под действием законодательства — гражданского и уголовного. Если человек не попадает и не бывает виноват в каком-либо из этих аспектов, то, как говорится, бог с ним. С другой стороны, время военное, и людей, которые на словах становятся предателями Родины, нужно как-то, наверное, останавливать, особенно если они являются или являлись когда-то лидерами общественного мнения", – заявил Певцов агентству.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
