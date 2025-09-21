https://ria.ru/20250921/proekty-2043279486.html

СМИ раскрыли, почему США отстают в космической гонке

СМИ раскрыли, почему США отстают в космической гонке

2025-09-21T02:46:00+03:00

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. США проигрывают космическую гонку из-за задержек с лунными проектами компании предпринимателя Илона Маска SpaceX, с которой у НАСА заключены федеральные контракты для лунной миссии, пишет издание New York Times со ссылкой на экспертов. "Проект лунного посадочного модуля SpaceX настолько отстаёт от графика, что всё больше сомнений возникает в том, что США смогут обойти Китай, у которого есть собственный план с целевой датой посадки на Луну в 2030 году", - пишет издание. По словам бывших руководителей НАСА, давших комментарий изданию, целевая ракета Starship компании SpaceX будет готова к миссии только через несколько лет. При этом Starship до сих пор не перевозила ни астронавтов, ни коммерческие грузы, а также взрывалась во время трёх из четырёх недавних испытаний. По словам экспертов, ситуация усугубляется тем, что амбициозный план Маска доставить астронавтов на поверхность Луны зависит от никогда не предпринимавшейся дозаправки в космосе, которую бывшие инженеры НАСА называют настолько рискованной и отстающей от графика, что могут пройти годы, прежде чем она будет готова к миссии на Луну. Бывшие сотрудники НАСА также признают, что проблема отчасти заключается в том, что они выбрали чрезмерно сложный и рискованный план высадки на Луну.

