В Приморье локализовали пожар на складе с хозтоварами

В Приморье локализовали пожар на складе с хозтоварами - РИА Новости, 21.09.2025

В Приморье локализовали пожар на складе с хозтоварами

Пожар на складе с хозтоварами в Уссурийске локализовали на площади 1,2 тысячи "квадратов", сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T12:02:00+03:00

2025-09-21T12:02:00+03:00

2025-09-21T13:04:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости. Пожар на складе с хозтоварами в Уссурийске локализовали на площади 1,2 тысячи "квадратов", сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. В воскресенье МЧС РФ сообщило, что склад с хозтоварами загорелся в приморском Уссурийске, предварительно, на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. "В 17.15 (10.15 мск) пожар локализован на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального ведомства. В тушении задействованы 53 специалиста и 16 единиц техники, а также пожарный поезд.Прокуратура Приморья позже уточнила, что склад загорелся днем на улице Резервная, для координации деятельности специальных служб на место выехал представитель надзорного ведомства. Прокуратура оценит исполнение требований законодательства о пожарной безопасности, проверит законность занятия земельного занятия земельного участка и эксплуатации складских помещений, а также проконтролирует ход и результаты проверки.

