Рейтинг@Mail.ru
В Форосе потушили пожар, возникший после атаки беспилотников на школу - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 21.09.2025 (обновлено: 23:43 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/pozhar-2043411712.html
В Форосе потушили пожар, возникший после атаки беспилотников на школу
В Форосе потушили пожар, возникший после атаки беспилотников на школу - РИА Новости, 21.09.2025
В Форосе потушили пожар, возникший после атаки беспилотников на школу
Пожар, возникший после атаки БПЛА на школу в Форосе на южном берегу Крыма, ликвидирован, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T23:37:00+03:00
2025-09-21T23:43:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
форос
республика крым
происшествия
вооруженные силы украины
сергей аксенов (политик)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105546/30/1055463042_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_3ea8635fe8b37fccf125ebef7556320c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Пожар, возникший после атаки БПЛА на школу в Форосе на южном берегу Крыма, ликвидирован, сообщает крымское управление МЧС РФ.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские БПЛА атаковали санаторий "Форос" и здание школы в поселке."Пожар локализован в 20.54 на площади 80 квадратных метров. Полная ликвидация возгорания в 22.51. Пострадал один человек", - говорится в сообщении.По данным спасателей, сообщение о задымлении в средней школе имени А.С. Терлецкого в Форосе поступило в 19.51 мск.&quot;По прибытию к месту происшествия пожарно-спасательными подразделениями главного управления установлено, что произошло возгорание в актовом зале на втором этаже среднего образовательного учреждения. На момент происшествия учащихся в школе не было&quot;, - говорится в сообщении.Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. В результате атаки два человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести, уточняет МО.
https://ria.ru/20250921/vsu-2043397660.html
форос
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105546/30/1055463042_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_c989b02a6cf5bfcb0ec2c568294a14b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), форос, республика крым, происшествия, вооруженные силы украины, сергей аксенов (политик), россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Форос, Республика Крым, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Сергей Аксенов (политик), Россия
В Форосе потушили пожар, возникший после атаки беспилотников на школу

Пожар, возникший от атаки БПЛА на школу в Форосе на южном берегу Крыма, потушили

© РИА Новости / Игорь Виноградов | Перейти в медиабанкКурорты Большой Ялты окружают сельскохозяйственные земли объединения "Массандра" и леса Ялтинского заповедника
Курорты Большой Ялты окружают сельскохозяйственные земли объединения Массандра и леса Ялтинского заповедника - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Игорь Виноградов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Пожар, возникший после атаки БПЛА на школу в Форосе на южном берегу Крыма, ликвидирован, сообщает крымское управление МЧС РФ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские БПЛА атаковали санаторий "Форос" и здание школы в поселке.
"Пожар локализован в 20.54 на площади 80 квадратных метров. Полная ликвидация возгорания в 22.51. Пострадал один человек", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, сообщение о задымлении в средней школе имени А.С. Терлецкого в Форосе поступило в 19.51 мск.
«

"По прибытию к месту происшествия пожарно-спасательными подразделениями главного управления установлено, что произошло возгорание в актовом зале на втором этаже среднего образовательного учреждения. На момент происшествия учащихся в школе не было", - говорится в сообщении.

Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. В результате атаки два человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести, уточняет МО.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
При атаке дронов ВСУ на Крым погибли два человека
Вчера, 23:19
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ФоросРеспублика КрымПроисшествияВооруженные силы УкраиныСергей Аксенов (политик)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала