В Форосе потушили пожар, возникший после атаки беспилотников на школу

Пожар, возникший после атаки БПЛА на школу в Форосе на южном берегу Крыма, ликвидирован, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T23:37:00+03:00
2025-09-21T23:37:00+03:00
2025-09-21T23:43:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Пожар, возникший после атаки БПЛА на школу в Форосе на южном берегу Крыма, ликвидирован, сообщает крымское управление МЧС РФ.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские БПЛА атаковали санаторий "Форос" и здание школы в поселке."Пожар локализован в 20.54 на площади 80 квадратных метров. Полная ликвидация возгорания в 22.51. Пострадал один человек", - говорится в сообщении.По данным спасателей, сообщение о задымлении в средней школе имени А.С. Терлецкого в Форосе поступило в 19.51 мск."По прибытию к месту происшествия пожарно-спасательными подразделениями главного управления установлено, что произошло возгорание в актовом зале на втором этаже среднего образовательного учреждения. На момент происшествия учащихся в школе не было", - говорится в сообщении.Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. В результате атаки два человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести, уточняет МО.
