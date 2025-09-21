Рейтинг@Mail.ru
В районе Ялты из-за падения обломков беспилотника загорелась сухая трава - РИА Новости, 21.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 21.09.2025
В районе Ялты из-за падения обломков беспилотника загорелась сухая трава
В районе Ялты из-за падения обломков беспилотника загорелась сухая трава
Сухая трава загорелась в районе Ялты из-за падения обломков беспилотника, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Сухая трава загорелась в районе Ялты из-за падения обломков беспилотника, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов. Ранее Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадали в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется. По его словам, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке. &quot;Из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты&quot;, - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В районе Ялты из-за падения обломков беспилотника загорелась сухая трава

Аксенов: сухая трава загорелась в районе Ялты из-за падения обломков дрона ВСУ

Последствия природных пожаров
Последствия природных пожаров - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Последствия природных пожаров . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Сухая трава загорелась в районе Ялты из-за падения обломков беспилотника, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадали в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется. По его словам, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке.
«

"Из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРеспублика КрымЯлтаСергей Аксенов (политик)
 
 
