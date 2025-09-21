https://ria.ru/20250921/pozhar-2043406831.html
В районе Ялты из-за падения обломков беспилотника загорелась сухая трава
Сухая трава загорелась в районе Ялты из-за падения обломков беспилотника, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Сухая трава загорелась в районе Ялты из-за падения обломков беспилотника, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов. Ранее Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадали в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется. По его словам, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке. "Из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
