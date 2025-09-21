https://ria.ru/20250921/pozhar-2043367077.html

В Тюмени загорелось административное здание

ТЮМЕНЬ, 21 сен - РИА Новости. Пожарные локализовали на 800 квадратных метров пожар в административном трехэтажном здании по улице Эрвье в Тюмени, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. По данным пресс-службы, сообщение о пожаре на улице Эрвье, дом 9, строение 3 поступило в воскресенье после 13:00 (мск), на 15:04 (мск) горело около 400 квадратных метров кровли, на месте работали 26 человек, девять единиц основной и специальной техники областного главка МЧС России. "На данный момент на площади 800 метров квадратных. Погибших и пострадавших нет. На тушении пожара задействовано шесть единиц основной пожарной техники, две единицы специальной пожарной техники", - сообщил замначальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России региона Александр Петров в опубликованном пресс-службой видеокомментарии.

