В Тюмени загорелось административное здание
В Тюмени загорелось административное здание - РИА Новости, 21.09.2025
В Тюмени загорелось административное здание
Пожарные локализовали на 800 квадратных метров пожар в административном трехэтажном здании по улице Эрвье в Тюмени, погибших и пострадавших нет, сообщила...
2025-09-21T17:23:00+03:00
происшествия
россия
тюмень
тюменская область
александр петров (актер)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ТЮМЕНЬ, 21 сен - РИА Новости. Пожарные локализовали на 800 квадратных метров пожар в административном трехэтажном здании по улице Эрвье в Тюмени, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. По данным пресс-службы, сообщение о пожаре на улице Эрвье, дом 9, строение 3 поступило в воскресенье после 13:00 (мск), на 15:04 (мск) горело около 400 квадратных метров кровли, на месте работали 26 человек, девять единиц основной и специальной техники областного главка МЧС России. "На данный момент на площади 800 метров квадратных. Погибших и пострадавших нет. На тушении пожара задействовано шесть единиц основной пожарной техники, две единицы специальной пожарной техники", - сообщил замначальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России региона Александр Петров в опубликованном пресс-службой видеокомментарии.
россия
тюмень
тюменская область
В Тюмени загорелось административное здание
