В Тюмени загорелось административное здание - РИА Новости, 21.09.2025
17:23 21.09.2025 (обновлено: 17:42 21.09.2025)
В Тюмени загорелось административное здание
ТЮМЕНЬ, 21 сен - РИА Новости. Пожарные локализовали на 800 квадратных метров пожар в административном трехэтажном здании по улице Эрвье в Тюмени, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. По данным пресс-службы, сообщение о пожаре на улице Эрвье, дом 9, строение 3 поступило в воскресенье после 13:00 (мск), на 15:04 (мск) горело около 400 квадратных метров кровли, на месте работали 26 человек, девять единиц основной и специальной техники областного главка МЧС России. &quot;На данный момент на площади 800 метров квадратных. Погибших и пострадавших нет. На тушении пожара задействовано шесть единиц основной пожарной техники, две единицы специальной пожарной техники&quot;, - сообщил замначальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России региона Александр Петров в опубликованном пресс-службой видеокомментарии.
Пожар в административном здании по улице Эрвье в Тюмени
© МЧС Тюменской области/Telegram
ТЮМЕНЬ, 21 сен - РИА Новости. Пожарные локализовали на 800 квадратных метров пожар в административном трехэтажном здании по улице Эрвье в Тюмени, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
По данным пресс-службы, сообщение о пожаре на улице Эрвье, дом 9, строение 3 поступило в воскресенье после 13:00 (мск), на 15:04 (мск) горело около 400 квадратных метров кровли, на месте работали 26 человек, девять единиц основной и специальной техники областного главка МЧС России.
«

"На данный момент на площади 800 метров квадратных. Погибших и пострадавших нет. На тушении пожара задействовано шесть единиц основной пожарной техники, две единицы специальной пожарной техники", - сообщил замначальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России региона Александр Петров в опубликованном пресс-службой видеокомментарии.

