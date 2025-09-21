Рейтинг@Mail.ru
10:41 21.09.2025 (обновлено: 11:45 21.09.2025)
В Уссурийске загорелся склад с хозтоварами
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Склад с хозтоварами загорелся в приморском Уссурийске, предварительно, на площади 1200 квадратных метров, пострадавших нет, к тушению привлечен пожарный поезд, сообщает МЧС РФ."В городе Уссурийске, предварительно, огонь охватил 1200 квадратных метров здания. Внутри склада находятся хозтовары. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в тушении задействованы 53 специалиста и 16 единиц техники, а также пожарный поезд.
2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Склад с хозтоварами загорелся в приморском Уссурийске, предварительно, на площади 1200 квадратных метров, пострадавших нет, к тушению привлечен пожарный поезд, сообщает МЧС РФ.
"В городе Уссурийске, предварительно, огонь охватил 1200 квадратных метров здания. Внутри склада находятся хозтовары. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в тушении задействованы 53 специалиста и 16 единиц техники, а также пожарный поезд.
Генконсульство России рассказало о пожарах в Турции
