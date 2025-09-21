https://ria.ru/20250921/posolstvo-2043294000.html
Гречушкин не обращался в посольство России после задержания, сообщили в МИД
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ни задержанный в Болгарии Гречушкин, ни уполномоченные им лица в посольство РФ пока не обращались, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Официальное уведомление на этот счет от компетентных органов Республики Болгарии в Посольство России в Софии пока не поступило. Сам Гречушкин или уполномоченные им лица в российскую дипломатическую миссию до настоящего момента также не обращались", - пояснили в нем."При необходимости сотрудники консульского отдела Посольства будут готовы оказать гражданину Российской Федерации соответствующее содействие", - заключили в МИД РФ.Ранее Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что российского владельца грузового судна, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Как сообщается, 48-летний Игорь Гречушкин был задержан 6 сентября в аэропорту Васил Левский в болгарской столице Софии, куда он прибыл из Кипра.При проверке документов пограничники установили, что пассажир разыскивается по красному бюллетеню Интерпола. В настоящее время он содержится под следственным арестом, отмечает БНР. Агентство БГНЕС со ссылкой на пограничную службу аэропорта передает, что задержанный прибыл в Болгарию с паспортом гражданин Кипра с целью туризма.Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате погибли 121 человек, более шести тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова, практически полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва по предварительным оценкам составлял не менее 15 миллиардов долларов.
