Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по базам ВСУ в пригороде Полтавы - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/poltava-2043312763.html
ВС России нанесли удары по базам ВСУ в пригороде Полтавы
ВС России нанесли удары по базам ВСУ в пригороде Полтавы - РИА Новости, 21.09.2025
ВС России нанесли удары по базам ВСУ в пригороде Полтавы
Ударом в пригороде Полтавы поражена ремонтная база с развитой железнодорожной сетью и большими ангарами и цехами, а также был удар в стороне авиабазы, где ранее РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T11:11:00+03:00
2025-09-21T11:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтава
сергей лебедев
вооруженные силы рф
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026554158_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_ba037dd8b50370b6e825ffcb3b6f9eeb.jpg
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Ударом в пригороде Полтавы поражена ремонтная база с развитой железнодорожной сетью и большими ангарами и цехами, а также был удар в стороне авиабазы, где ранее были замечены истребители F-16, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В восточном пригороде Полтавы, между селами Степное и Мироновка прилетело в огромную ремонтную базу, обладающую разветвленными ж/д путями, разгрузочно-погрузочным пандусом, большими цехами и ангарами", - сообщил Лебедев. По его данным, также зафиксированы взрывы в Миргороде и его окрестностях. Детонации после взрывов не наблюдалось. Собеседник отметил, что удар был в стороне авиабазы. Лебедев отметил, что в субботу со стороны Полтавы, а значит, и Миргорода, летали самолеты F-16.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
полтава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026554158_73:0:1882:1357_1920x0_80_0_0_002c8bd4729b42c477c88ca522ad695c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
полтава, сергей лебедев, вооруженные силы рф, f-16
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, F-16
ВС России нанесли удары по базам ВСУ в пригороде Полтавы

ВС России нанесли удары по ремонтной и авиабазе ВСУ в пригороде Полтавы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик
Истребитель-бомбардировщик - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Ударом в пригороде Полтавы поражена ремонтная база с развитой железнодорожной сетью и большими ангарами и цехами, а также был удар в стороне авиабазы, где ранее были замечены истребители F-16, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В восточном пригороде Полтавы, между селами Степное и Мироновка прилетело в огромную ремонтную базу, обладающую разветвленными ж/д путями, разгрузочно-погрузочным пандусом, большими цехами и ангарами", - сообщил Лебедев.
По его данным, также зафиксированы взрывы в Миргороде и его окрестностях. Детонации после взрывов не наблюдалось. Собеседник отметил, что удар был в стороне авиабазы. Лебедев отметил, что в субботу со стороны Полтавы, а значит, и Миргорода, летали самолеты F-16.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтаваСергей ЛебедевВооруженные силы РФF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала