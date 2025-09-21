https://ria.ru/20250921/poltava-2043312763.html
ВС России нанесли удары по базам ВСУ в пригороде Полтавы
ВС России нанесли удары по базам ВСУ в пригороде Полтавы
2025-09-21
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Ударом в пригороде Полтавы поражена ремонтная база с развитой железнодорожной сетью и большими ангарами и цехами, а также был удар в стороне авиабазы, где ранее были замечены истребители F-16, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В восточном пригороде Полтавы, между селами Степное и Мироновка прилетело в огромную ремонтную базу, обладающую разветвленными ж/д путями, разгрузочно-погрузочным пандусом, большими цехами и ангарами", - сообщил Лебедев. По его данным, также зафиксированы взрывы в Миргороде и его окрестностях. Детонации после взрывов не наблюдалось. Собеседник отметил, что удар был в стороне авиабазы. Лебедев отметил, что в субботу со стороны Полтавы, а значит, и Миргорода, летали самолеты F-16.
