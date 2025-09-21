https://ria.ru/20250921/polsha-2043364647.html

В Варшаве проходит протест против участия Польши в конфликте на Украине

В Варшаве проходит протест против участия Польши в конфликте на Украине - РИА Новости, 21.09.2025

В Варшаве проходит протест против участия Польши в конфликте на Украине

Несколько сотен человек с польскими флагами собрались на площади Романа Дмовского с требованием прекратить военную поддержку Украины, передает корреспондент РИА РИА Новости, 21.09.2025

ВАРШАВА, 21 сен — РИА Новости. Несколько сотен человек с польскими флагами собрались на площади Романа Дмовского с требованием прекратить военную поддержку Украины, передает корреспондент РИА Новости."Польша за мир! Нет втягиванию Польши в войну на Украине!" — написано на их плакатах.Мероприятие проходит под лозунгом "Нет отправке поляков на фронты чужих войн". Его организовала партия "Конфедерация польской короны". Протестующие в том числе направляют претензии в адрес действующего правительства Польши и его главы Дональда Туска.С площади протестующие направились колонной к администрации президента, чтобы оставить там свои требования и провести митинг. Они сканируют: "Здесь Польша, а не Брюссель. Здесь не поддерживают войны" и "Никаких войн за Украину".Польское руководство неоднократно утверждало, что не намерено направлять войска на Украину. В начале сентября Туск заявил, что Польша не сделает этого даже после окончания боевых действий. Инцидент с БПЛА в ПольшеДесятого сентября Туск заявил, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.В российском МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

Протесты против втягивания Польши в боевые действия на Украине в центре Варшавы Акция протеста против втягивания Польши в боевые действия на Украине проходит в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходит под лозунгом "Нет отправке поляков на фронты чужих войн". Его организовала партия "Конфедерация польской короны". Несколько сотен человек собрались на площади Романа Дмовского с национальными флагами. Они требуют прекратить военную поддержку Украины и предъявляют претензии властям за втягивание Польши в конфликт.

