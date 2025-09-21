В Варшаве проходит протест против участия Польши в конфликте на Украине
В Варшаве проходит протест против втягивания Польши в боевые действия на Украине
ВАРШАВА, 21 сен — РИА Новости. Несколько сотен человек с польскими флагами собрались на площади Романа Дмовского с требованием прекратить военную поддержку Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста в центре Варшавы против втягивания Польши в боевые действия на Украине
Мероприятие проходит под лозунгом "Нет отправке поляков на фронты чужих войн". Его организовала партия "Конфедерация польской короны". Протестующие в том числе направляют претензии в адрес действующего правительства Польши и его главы Дональда Туска.
С площади протестующие направились колонной к администрации президента, чтобы оставить там свои требования и провести митинг. Они сканируют: "Здесь Польша, а не Брюссель. Здесь не поддерживают войны" и "Никаких войн за Украину".
Польское руководство неоднократно утверждало, что не намерено направлять войска на Украину. В начале сентября Туск заявил, что Польша не сделает этого даже после окончания боевых действий.
Инцидент с БПЛА в Польше
Десятого сентября Туск заявил, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.
В российском МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
