Рейтинг@Mail.ru
В Варшаве проходит протест против участия Польши в конфликте на Украине - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 21.09.2025 (обновлено: 23:59 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/polsha-2043364647.html
В Варшаве проходит протест против участия Польши в конфликте на Украине
В Варшаве проходит протест против участия Польши в конфликте на Украине - РИА Новости, 21.09.2025
В Варшаве проходит протест против участия Польши в конфликте на Украине
Несколько сотен человек с польскими флагами собрались на площади Романа Дмовского с требованием прекратить военную поддержку Украины, передает корреспондент РИА РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T17:08:00+03:00
2025-09-21T23:59:00+03:00
в мире
польша
дональд туск
нато
украина
россия
специальная военная операция на украине
варшава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043366567_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f6947c6a44fae49b1117e7c5d461db4.jpg
ВАРШАВА, 21 сен — РИА Новости. Несколько сотен человек с польскими флагами собрались на площади Романа Дмовского с требованием прекратить военную поддержку Украины, передает корреспондент РИА Новости."Польша за мир! Нет втягиванию Польши в войну на Украине!" — написано на их плакатах.Мероприятие проходит под лозунгом "Нет отправке поляков на фронты чужих войн". Его организовала партия "Конфедерация польской короны". Протестующие в том числе направляют претензии в адрес действующего правительства Польши и его главы Дональда Туска.С площади протестующие направились колонной к администрации президента, чтобы оставить там свои требования и провести митинг. Они сканируют: "Здесь Польша, а не Брюссель. Здесь не поддерживают войны" и "Никаких войн за Украину".Польское руководство неоднократно утверждало, что не намерено направлять войска на Украину. В начале сентября Туск заявил, что Польша не сделает этого даже после окончания боевых действий. Инцидент с БПЛА в ПольшеДесятого сентября Туск заявил, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.В российском МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250920/gaaga-2043229472.html
https://ria.ru/20250920/glazgo-2043243993.html
польша
украина
россия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Протесты против втягивания Польши в боевые действия на Украине в центре Варшавы
Акция протеста против втягивания Польши в боевые действия на Украине проходит в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходит под лозунгом "Нет отправке поляков на фронты чужих войн". Его организовала партия "Конфедерация польской короны". Несколько сотен человек собрались на площади Романа Дмовского с национальными флагами. Они требуют прекратить военную поддержку Украины и предъявляют претензии властям за втягивание Польши в конфликт. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-21T17:08
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043366567_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0a6a324873f30622d2658e0d2de95d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, дональд туск, нато, украина, россия, варшава
В мире, Польша, Дональд Туск, НАТО, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Варшава
В Варшаве проходит протест против участия Польши в конфликте на Украине

В Варшаве проходит протест против втягивания Польши в боевые действия на Украине

Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 21 сен — РИА Новости. Несколько сотен человек с польскими флагами собрались на площади Романа Дмовского с требованием прекратить военную поддержку Украины, передает корреспондент РИА Новости.
"Польша за мир! Нет втягиванию Польши в войну на Украине!" — написано на их плакатах.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция протеста в центре Варшавы против втягивания Польши в боевые действия на Украине
Акция протеста против участия Польши в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Акция протеста в центре Варшавы против втягивания Польши в боевые действия на Украине
Мероприятие проходит под лозунгом "Нет отправке поляков на фронты чужих войн". Его организовала партия "Конфедерация польской короны". Протестующие в том числе направляют претензии в адрес действующего правительства Польши и его главы Дональда Туска.
С площади протестующие направились колонной к администрации президента, чтобы оставить там свои требования и провести митинг. Они сканируют: "Здесь Польша, а не Брюссель. Здесь не поддерживают войны" и "Никаких войн за Украину".
Выбитые стекла в окнах штаб-квартиры леволиберальной партии Демократы 66 (D66) - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Протестующие в Гааге выбили стекла в офисе политической партии
20 сентября, 19:21
Польское руководство неоднократно утверждало, что не намерено направлять войска на Украину. В начале сентября Туск заявил, что Польша не сделает этого даже после окончания боевых действий.

Инцидент с БПЛА в Польше

Десятого сентября Туск заявил, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.
В российском МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Протестующие против иммиграции в шотландском городе Глазго - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
На протестах в Глазго начались столкновения
20 сентября, 20:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаДональд ТускНАТОУкраинаРоссияВаршава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала