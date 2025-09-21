https://ria.ru/20250921/polsha-2043326284.html

В Польше заявили об обнаружении предмета, похожего на дрон

Польская полиция в воскресенье заявила об обнаружении "предмета, напоминающего по форме дрон". РИА Новости, 21.09.2025

ВАРШАВА, 21 сен – РИА Новости. Польская полиция в воскресенье заявила об обнаружении "предмета, напоминающего по форме дрон". В субботу радиостанция RMF FM сообщила об обнаружении дрона в гмине Корше Варминьско-Мазурского воеводства, предположив, что это был последний из разыскиваемых беспилотников. "Сегодня около 10.00 (11.00 мск) в населенном пункте Сулмице гмины Скербешув Замоского повята грибник обнаружил на земле предмет, напоминающий по форме дрон. Он находится в лесной зоне, примерно в 1500 метрах от построек", - говорится в сообщении полиции Люблинского воеводства. Уточняется, что полиция оградила место обнаружения данного объекта. О происшествии проинформированы соответствующие службы, в том числе военная жандармерия и прокуратура.

