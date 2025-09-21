https://ria.ru/20250921/polsha-2043326284.html
В Польше заявили об обнаружении предмета, похожего на дрон
В Польше заявили об обнаружении предмета, похожего на дрон - РИА Новости, 21.09.2025
В Польше заявили об обнаружении предмета, похожего на дрон
Польская полиция в воскресенье заявила об обнаружении "предмета, напоминающего по форме дрон". РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T13:03:00+03:00
2025-09-21T13:03:00+03:00
2025-09-21T13:03:00+03:00
в мире
польша
люблинское воеводство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
ВАРШАВА, 21 сен – РИА Новости. Польская полиция в воскресенье заявила об обнаружении "предмета, напоминающего по форме дрон". В субботу радиостанция RMF FM сообщила об обнаружении дрона в гмине Корше Варминьско-Мазурского воеводства, предположив, что это был последний из разыскиваемых беспилотников. "Сегодня около 10.00 (11.00 мск) в населенном пункте Сулмице гмины Скербешув Замоского повята грибник обнаружил на земле предмет, напоминающий по форме дрон. Он находится в лесной зоне, примерно в 1500 метрах от построек", - говорится в сообщении полиции Люблинского воеводства. Уточняется, что полиция оградила место обнаружения данного объекта. О происшествии проинформированы соответствующие службы, в том числе военная жандармерия и прокуратура.
https://ria.ru/20250920/spiegel-2043264967.html
польша
люблинское воеводство
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, люблинское воеводство
В мире, Польша, Люблинское воеводство
В Польше заявили об обнаружении предмета, похожего на дрон
Полиция Польши заявила об обнаружении напоминающего по форме дрон предмета