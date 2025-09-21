Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили об обнаружении предмета, похожего на дрон - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/polsha-2043326284.html
В Польше заявили об обнаружении предмета, похожего на дрон
В Польше заявили об обнаружении предмета, похожего на дрон - РИА Новости, 21.09.2025
В Польше заявили об обнаружении предмета, похожего на дрон
Польская полиция в воскресенье заявила об обнаружении "предмета, напоминающего по форме дрон". РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T13:03:00+03:00
2025-09-21T13:03:00+03:00
в мире
польша
люблинское воеводство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
ВАРШАВА, 21 сен – РИА Новости. Польская полиция в воскресенье заявила об обнаружении "предмета, напоминающего по форме дрон". В субботу радиостанция RMF FM сообщила об обнаружении дрона в гмине Корше Варминьско-Мазурского воеводства, предположив, что это был последний из разыскиваемых беспилотников. "Сегодня около 10.00 (11.00 мск) в населенном пункте Сулмице гмины Скербешув Замоского повята грибник обнаружил на земле предмет, напоминающий по форме дрон. Он находится в лесной зоне, примерно в 1500 метрах от построек", - говорится в сообщении полиции Люблинского воеводства. Уточняется, что полиция оградила место обнаружения данного объекта. О происшествии проинформированы соответствующие службы, в том числе военная жандармерия и прокуратура.
https://ria.ru/20250920/spiegel-2043264967.html
польша
люблинское воеводство
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, люблинское воеводство
В мире, Польша, Люблинское воеводство
В Польше заявили об обнаружении предмета, похожего на дрон

Полиция Польши заявила об обнаружении напоминающего по форме дрон предмета

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 21 сен – РИА Новости. Польская полиция в воскресенье заявила об обнаружении "предмета, напоминающего по форме дрон".
В субботу радиостанция RMF FM сообщила об обнаружении дрона в гмине Корше Варминьско-Мазурского воеводства, предположив, что это был последний из разыскиваемых беспилотников.
«
"Сегодня около 10.00 (11.00 мск) в населенном пункте Сулмице гмины Скербешув Замоского повята грибник обнаружил на земле предмет, напоминающий по форме дрон. Он находится в лесной зоне, примерно в 1500 метрах от построек", - говорится в сообщении полиции Люблинского воеводства.
Уточняется, что полиция оградила место обнаружения данного объекта. О происшествии проинформированы соответствующие службы, в том числе военная жандармерия и прокуратура.
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
СМИ: НАТО считает, что целью БПЛА в Польше был якобы военный центр в Жешуве
Вчера, 23:11
 
В миреПольшаЛюблинское воеводство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала