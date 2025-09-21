Рейтинг@Mail.ru
02:10 21.09.2025
СМИ: ЕС бурно отреагировал на сделку, заключенную Польшей
СМИ: ЕС бурно отреагировал на сделку, заключенную Польшей
МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Евросоюз недоволен Польшей из-за соглашения о сотрудничестве с Пекином по экспорту китайской продукции из редкоземельных металлов и транспортных инициатив, которые были заключены во время визита главы МИД КНР Ван И в Варшаву в понедельник, говорится в материале на портале Sohu."ЕС и США отреагировали бурно, а ряд ведущих западных СМИ задавались вопросом, почему Польша получила столь значительную возможность для сотрудничества", — говорится в материале.По словам автора, то, что Польша стала первой страной, заключившей с Китаем соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, не случайно. Также важно помнить и ее значение, как транспортного хаба в системе безопасности Восточной Европы."Для китайских компаний Польша имеет двойную ценность: она служит одновременно воротами на европейский рынок и ключевым узлом, соединяющим логистические сети Восточной и Западной Европы", — подчеркивается в материале.Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал это решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока официально не сообщается.В четверг издание Politico со ссылкой на отраслевых экспертов сообщило, что решение Польши закрыть границу с Белоруссией нанесет серьезный удар по торговле ЕС с Китаем, а также может повредить польским компаниям. Издание подчеркивает, что закрытие границ затронуло торговый маршрут, по которому перевозится 90% железнодорожных грузов между Китаем и ЕС. В частности, на коридор между Польшей и Белоруссией приходится 3,7% всей торговли между ЕС и Китаем.
© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Евросоюз недоволен Польшей из-за соглашения о сотрудничестве с Пекином по экспорту китайской продукции из редкоземельных металлов и транспортных инициатив, которые были заключены во время визита главы МИД КНР Ван И в Варшаву в понедельник, говорится в материале на портале Sohu.
"ЕС и США отреагировали бурно, а ряд ведущих западных СМИ задавались вопросом, почему Польша получила столь значительную возможность для сотрудничества", — говорится в материале.
По словам автора, то, что Польша стала первой страной, заключившей с Китаем соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, не случайно. Также важно помнить и ее значение, как транспортного хаба в системе безопасности Восточной Европы.
"Для китайских компаний Польша имеет двойную ценность: она служит одновременно воротами на европейский рынок и ключевым узлом, соединяющим логистические сети Восточной и Западной Европы", — подчеркивается в материале.
Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал это решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока официально не сообщается.
В четверг издание Politico со ссылкой на отраслевых экспертов сообщило, что решение Польши закрыть границу с Белоруссией нанесет серьезный удар по торговле ЕС с Китаем, а также может повредить польским компаниям. Издание подчеркивает, что закрытие границ затронуло торговый маршрут, по которому перевозится 90% железнодорожных грузов между Китаем и ЕС. В частности, на коридор между Польшей и Белоруссией приходится 3,7% всей торговли между ЕС и Китаем.
