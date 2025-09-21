https://ria.ru/20250921/polsha-2043278066.html

СМИ: ЕС бурно отреагировал на сделку, заключенную Польшей

СМИ: ЕС бурно отреагировал на сделку, заключенную Польшей - РИА Новости, 21.09.2025

СМИ: ЕС бурно отреагировал на сделку, заключенную Польшей

Евросоюз недоволен Польшей из-за соглашения о сотрудничестве с Пекином по экспорту китайской продукции из редкоземельных металлов и транспортных инициатив,... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T02:10:00+03:00

2025-09-21T02:10:00+03:00

2025-09-21T02:10:00+03:00

в мире

польша

китай

белоруссия

ван и (политик)

дональд туск

евросоюз

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e45c2ce2045b88ec62ce666a9f994fe.jpg

МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Евросоюз недоволен Польшей из-за соглашения о сотрудничестве с Пекином по экспорту китайской продукции из редкоземельных металлов и транспортных инициатив, которые были заключены во время визита главы МИД КНР Ван И в Варшаву в понедельник, говорится в материале на портале Sohu."ЕС и США отреагировали бурно, а ряд ведущих западных СМИ задавались вопросом, почему Польша получила столь значительную возможность для сотрудничества", — говорится в материале.По словам автора, то, что Польша стала первой страной, заключившей с Китаем соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, не случайно. Также важно помнить и ее значение, как транспортного хаба в системе безопасности Восточной Европы."Для китайских компаний Польша имеет двойную ценность: она служит одновременно воротами на европейский рынок и ключевым узлом, соединяющим логистические сети Восточной и Западной Европы", — подчеркивается в материале.Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал это решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока официально не сообщается.В четверг издание Politico со ссылкой на отраслевых экспертов сообщило, что решение Польши закрыть границу с Белоруссией нанесет серьезный удар по торговле ЕС с Китаем, а также может повредить польским компаниям. Издание подчеркивает, что закрытие границ затронуло торговый маршрут, по которому перевозится 90% железнодорожных грузов между Китаем и ЕС. В частности, на коридор между Польшей и Белоруссией приходится 3,7% всей торговли между ЕС и Китаем.

https://ria.ru/20250920/spiegel-2043264967.html

https://ria.ru/20250919/polsha-2043093729.html

https://ria.ru/20250919/belarus-2043010615.html

польша

китай

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, китай, белоруссия, ван и (политик), дональд туск, евросоюз, politico