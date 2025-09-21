https://ria.ru/20250921/polsha-2042971272.html

Польша становится пророссийской страной

Во всяком случае, это утверждает премьер-министр страны Дональд Туск. На пике скандала вокруг сбитых над Польшей дронов Туск написал сенсационный твит, что "нарастает волна пророссийских настроений и антипатии к воюющей Украине. Задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению".Есть ли у главы правительства объективные основания заявлять о развороте общественных настроений поляков? Судя по социологии, очень слабенькие. Восточный сосед традиционно уверенно возглавляет антирейтинги польского общественного мнения. По недавним опросам, негативно к России и россиянам относятся 74% населения. Да, это меньше, чем в 2022 году, когда американские социологи назвали Польшу самой русофобской страной мира. Тогда о негативном отношении к России и русским заявили 97% поляков. Но все равно речь про три четверти респондентов. Предостерегать политиков от попыток оседлать "пророссийскую волну" явно преждевременно.Изменение отношения к Украине и особенно к украинцам в Польше более ощутимо. Если в 2022 году больше половины поляков одобряли массовое переселение в их страну украинцев, то теперь таких меньше трети. Антиукраинские настроения в Польше за три года выросли вдвое: сегодня в неприятии украинцев признаются до 40% населения.Но и эти цифры странного высказывания Туска не разъясняют. Почему рост антиукраинских настроений равен росту пророссийских? Кому как не польскому деятелю знать, что вовсе не обязательно ненавидеть кого-то одного из своих соседей: можно сразу нескольких, а то и вообще всех.Для понимания нужно учитывать, что твит Туска появился не просто так, а в момент скандала вокруг дронов. Та история давно превратилась из международной в польскую внутриполитическую. Причем если международный скандал сошел на нет на удивление быстро, то внутренний польский гремит вторую неделю.Во-первых, сам факт того, что то ли из 19, то ли из 23 залетевших в Польшу БПЛА натовская ПВО сбила четыре, красноречивее всего говорит об итогах многих лет форсированной милитаризации Польши, которые были призваны обеспечить обороноспособность республики. На это шли налоги поляков — и вот как "эффективно" они оказались потрачены.Во-вторых, из союзников по НАТО энтузиазма впрягаться на защиту Польши как-то никто не выразил. Суетились только евробюрократия, которая воевать в любом случае не будет, но может получить возможность распределять военные подряды, да Киев, которому кровь из носу нужно напрямую втянуть НАТО в войну с Россией. Самый главный союзник — президент США — и вовсе предположил, что попадание в Польшу боевых дронов — ошибка.В-третьих, правительство Туска скрыло информацию о том, что во время инцидента был разрушен жилой дом. Ее раскопали журналисты, близкие к партии противников премьер-министра. Более того, оказалось, что в Люблинском воеводстве в дом попал не БПЛА, а натовская ракета, которая пыталась его сбить.В-четвертых (и для правящего класса Польши это, вероятно, самое важное) — случай с дронами не вызвал обычного в таком случае эффекта "сплочения вокруг флага". Народ не сплотился в едином порыве, готовый на защиту родной страны, не взлетели до небес рейтинги власти. Вместо этого поляки пародируют алармистскую риторику Варшавы в социальных сетях. Снимают на видео валяющиеся у себя во дворе детские самолетики со словами "то был дрон российский".Ввиду всего этого беспокойство польского премьера становится понятным. В заявлении про "рост пророссийских настроений" Дональд Туск зашифровал признание того, что у поляков растет разочарование в антироссийской политике Польши.Недаром же Третья Речь Посполитая получила от американцев почетный титул самой русофобской страны мира. Бесконечные антироссийские инициативы Варшавы на международной арене, расширение натовских контингентов у себя дома — вблизи российских границ, упорная работа по отрыву от России бывших советских республик, беспрецедентная поддержка Украины за то, что последняя построила свою идентичность на том, что она — не Россия.И все это ради чего? Киев платит за поддержку черной неблагодарностью, героизируя военных преступников бандеровцев, которые убивали поляков. Миллионы украинцев в Польше давят на социальную систему и создают межнациональное напряжение. Система ПВО — пресловутый воздушный щит НАТО — на поверку оказалась дырявой. Союзники в очередной раз дали понять, что воевать за поляков не хотят и не станут.Призыв к политикам сдерживать, а не пытаться оседлать "пророссийскую волну" — это на самом деле призыв не менять внешнюю политику Польши, которая за эту неделю дискредитировала себя в глазах избирателей. Хотя польское руководство уже само движется под напором общественных настроений поляков. Варшава категорически отказалась от ввода польских войск на Украину, объявила, что не входит в "коалицию желающих", перестала вбрасывать шапкозакидательские инициативы вроде дать авиации ВСУ совершать боевые вылеты с польских аэродромов. Инцидент с дронами может эти процессы только подстегнуть. Никто не заставляет поляков любить Россию, но вовсе не обязательно от ненависти к ней разбивать себе голову об стену.

