Сотни людей не могут попасть на траурные мероприятия по активисту Кирку

ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен - РИА Новости. Сотни желающих попасть на траурные мероприятия по убитому активисту Чарли Кирку в Аризоне не пускает полиция, передает корреспондент РИА Новости. "Больше никто не будет допущен внутрь до конца мероприятия", - сообщил РИА Новости сотрудник полиции. Свое недовольство этим высказали десятки гостей из Техаса. "Мы ехали всю ночь, мы бы не успели раньше", - рассказал один из участников группы. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Обстановка у стадиона в Аризоне, где проходит прощание с Чарли Кирком
Стадион в Аризоне, где проходит прощание с Кирком, закрыли для входа за несколько часов до начала мероприятия, передает корреспондент РИА Новости
