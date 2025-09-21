Рейтинг@Mail.ru
Сотни людей не могут попасть на траурные мероприятия по активисту Кирку - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/politsija-2043402848.html
Сотни людей не могут попасть на траурные мероприятия по активисту Кирку
Сотни людей не могут попасть на траурные мероприятия по активисту Кирку - РИА Новости, 21.09.2025
Сотни людей не могут попасть на траурные мероприятия по активисту Кирку
Сотни желающих попасть на траурные мероприятия по убитому активисту Чарли Кирку в Аризоне не пускает полиция, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T22:20:00+03:00
2025-09-21T22:20:00+03:00
в мире
техас
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
убийство американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043400029_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a516c7f4879e8263e25ea0224a55c91.jpg
ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен - РИА Новости. Сотни желающих попасть на траурные мероприятия по убитому активисту Чарли Кирку в Аризоне не пускает полиция, передает корреспондент РИА Новости. "Больше никто не будет допущен внутрь до конца мероприятия", - сообщил РИА Новости сотрудник полиции. Свое недовольство этим высказали десятки гостей из Техаса. "Мы ехали всю ночь, мы бы не успели раньше", - рассказал один из участников группы. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250921/kirk-2043397439.html
техас
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка у стадиона в Аризоне, где проходит прощание с Чарли Кирком
Стадион в Аризоне, где проходит прощание с Кирком, закрыли для входа за несколько часов до начала мероприятия, передает корреспондент РИА Новости
2025-09-21T22:20
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043400029_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_61e95ac9d846de8c7b2d765967acbd4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, Техас, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
Сотни людей не могут попасть на траурные мероприятия по активисту Кирку

Полиция Аризоны не пускает сотни желающих на траурные мероприятия по Кирку

Читать ria.ru в
Дзен
ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен - РИА Новости. Сотни желающих попасть на траурные мероприятия по убитому активисту Чарли Кирку в Аризоне не пускает полиция, передает корреспондент РИА Новости.
"Больше никто не будет допущен внутрь до конца мероприятия", - сообщил РИА Новости сотрудник полиции.
Свое недовольство этим высказали десятки гостей из Техаса.
"Мы ехали всю ночь, мы бы не успели раньше", - рассказал один из участников группы.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Заполненный стадион, где проходит прощание с Чарли Кирком - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Маск опубликовал кадры с церемонии прощания c Кирком
Вчера, 21:45
 
В миреТехасСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала