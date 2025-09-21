https://ria.ru/20250921/politico-2043311235.html

Politico: Макрон на ГА ООН попытается создать противовес Израилю по Газе

Politico: Макрон на ГА ООН попытается создать противовес Израилю по Газе - РИА Новости, 21.09.2025

Politico: Макрон на ГА ООН попытается создать противовес Израилю по Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон на заседаниях Генеральной ассамблеи ООН попытается объединить несколько западных стран для признания палестинского... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T10:58:00+03:00

2025-09-21T10:58:00+03:00

2025-09-21T11:00:00+03:00

в мире

франция

сша

нью-йорк (город)

эммануэль макрон

сергей лавров

дональд трамп

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_762c6940cf2364ea2c00ebcad1185864.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на заседаниях Генеральной ассамблеи ООН попытается объединить несколько западных стран для признания палестинского государства, чтобы создать противовес США и Израилю в вопросе конфликта в секторе Газа, но его усилия вряд ли принесут результаты, пишет газета Politico. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. "Президент Франции Эммануэль Макрон хочет в понедельник совершить грандиозный дипломатический переворот, объединив несколько западных стран для признания палестинского государства, но ему еще очень далеко до настоящего прорыва в секторе Газа", - пишет издание. Отмечается, что цель Макрона в Нью-Йорке - продемонстрировать наличие глобального противовеса поддержке Вашингтоном конфликта в секторе Газа. Тем не менее издание подчеркивает, что европейские тяжеловесы, такие как Германия и Италия, не присоединятся к его инициативе, и маловероятно, что его усилия повлияют на президента США Дональда Трампа. Politico добавляет, что "даже французы признают, что показная шумиха и громкие жесты в Нью-Йорке не окажут немедленного влияния на усугубляющийся гуманитарный кризис в секторе Газа". Более того, попытка президента Франции продемонстрировать единый фронт также показывает, насколько разобщенной выглядит Западная Европа в международных вопросах.

https://ria.ru/20250918/makron-2042841970.html

франция

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, сша, нью-йорк (город), эммануэль макрон, сергей лавров, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон