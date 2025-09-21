Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
07:57 21.09.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 22 ожидаются в Москве в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня метеоусловия будут определяться северной периферией антициклона, по которой скользнет теплый атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 - плюс 22, что соответствует климатическим показателям начала лета", - сказал Тишковец. Он отметил, что показания барометров будут падать и составят 746 миллиметров ртутного столба.
москва, евгений тишковет
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Центр Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 22 ожидаются в Москве в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня метеоусловия будут определяться северной периферией антициклона, по которой скользнет теплый атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 - плюс 22, что соответствует климатическим показателям начала лета", - сказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров будут падать и составят 746 миллиметров ртутного столба.
Вильфанд рассказал о резком похолодании в ЦФО
Вчера, 06:31
 
