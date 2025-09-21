https://ria.ru/20250921/pogoda-2043289391.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 21.09.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 22 ожидаются в Москве в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T07:57:00+03:00
2025-09-21T07:57:00+03:00
2025-09-21T07:57:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 22 ожидаются в Москве в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня метеоусловия будут определяться северной периферией антициклона, по которой скользнет теплый атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 - плюс 22, что соответствует климатическим показателям начала лета", - сказал Тишковец. Он отметил, что показания барометров будут падать и составят 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20250920/vilfand-2043124965.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d08e98746bd48ebc5988c66588be94da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются до 22 градусов тепла