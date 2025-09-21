https://ria.ru/20250921/pogoda-2043289391.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 21.09.2025

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 22 ожидаются в Москве в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T07:57:00+03:00

2025-09-21T07:57:00+03:00

2025-09-21T07:57:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 22 ожидаются в Москве в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня метеоусловия будут определяться северной периферией антициклона, по которой скользнет теплый атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 - плюс 22, что соответствует климатическим показателям начала лета", - сказал Тишковец. Он отметил, что показания барометров будут падать и составят 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20250920/vilfand-2043124965.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, евгений тишковец