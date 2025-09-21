Рейтинг@Mail.ru
Певец Shaman поздравил победителя конкурса "Интервидение"
01:12 21.09.2025 (обновлено: 09:45 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/pobeda-2043275272.html
Певец Shaman поздравил победителя конкурса "Интервидение"
Певец Shaman поздравил победителя конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 21.09.2025
Певец Shaman поздравил победителя конкурса "Интервидение"
Певец Shaman поздравил победителя музыкального конкурса "Интервидение" - исполнителя из Вьетнама Дык Фука - и сообщил, что перед конкурсом они обменялись... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T01:12:00+03:00
2025-09-21T09:45:00+03:00
россия
москва
вьетнам
shaman (ярослав дронов)
владимир путин
игорь матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043311074_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_ad01b9a091c21a6942c7871b3abb3af2.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Певец Shaman поздравил победителя музыкального конкурса "Интервидение" - исполнителя из Вьетнама Дык Фука - и сообщил, что перед конкурсом они обменялись подарками. Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. "Символично получилось. Сегодня перед конкурсом обменялись с Дык Фуком подарками - я ему подарил мерч "Победы". Я как чувствовал! Поздравляю с победой!" - написал артист в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250921/druzhba-2043274255.html
россия
москва
вьетнам
Вьетнамский исполнитель Дык Фук демонстрирует публике приз за победу в конкурсе "Интервидение"
2025-09-21T01:12
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043311074_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_9e49ddf3d4ad99b4b2eaeeb6d8727eba.jpg
1920
1920
true
россия, москва, вьетнам, shaman (ярослав дронов) , владимир путин, игорь матвиенко
Россия, Москва, Вьетнам, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин, Игорь Матвиенко
Певец Shaman поздравил победителя конкурса "Интервидение"

Певец Shaman поздравил победителя «Интервидения» Дык Фука с победой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДык Фук - победитель международного музыкального конкурса "Интервидение" в Москве
Дык Фук - победитель международного музыкального конкурса Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дык Фук - победитель международного музыкального конкурса "Интервидение" в Москве
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Певец Shaman поздравил победителя музыкального конкурса "Интервидение" - исполнителя из Вьетнама Дык Фука - и сообщил, что перед конкурсом они обменялись подарками.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно.
"Символично получилось. Сегодня перед конкурсом обменялись с Дык Фуком подарками - я ему подарил мерч "Победы". Я как чувствовал! Поздравляю с победой!" - написал артист в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.
РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".
Дык Фук - победитель международного музыкального конкурса Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Посол России в Венесуэле прокомментировал итоги "Интервидения"
Россия Москва Вьетнам SHAMAN (Ярослав Дронов) Владимир Путин Игорь Матвиенко
 
 
