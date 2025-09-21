https://ria.ru/20250921/pobeda-2043273794.html

Представитель Вьетнама прокомментировал свою победу на "Интервидении"

Представитель Вьетнама прокомментировал свою победу на "Интервидении" - РИА Новости, 21.09.2025

Представитель Вьетнама прокомментировал свою победу на "Интервидении"

Победа на музыкальном конкурсе "Интервидение" - шок и большой шаг в карьере, заявил занявший первое место вьетнамский исполнитель Дык Фук. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T00:47:00+03:00

2025-09-21T00:47:00+03:00

2025-09-21T09:51:00+03:00

вьетнам

интервидение – 2025

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043302704_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_fcf3042c95074524a9c18e2efa3dfdcf.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Победа на музыкальном конкурсе "Интервидение" - шок и большой шаг в карьере, заявил занявший первое место вьетнамский исполнитель Дык Фук."Для меня это большая честь ... Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе. Для меня стало неожиданностью, что появилось столько фанатов здесь, и для меня это серьезный шаг в карьере", - сказал он журналистам после победы, отдельно назвав шоком свой успех.Вьетнамский исполнитель также отметил, что собирается потратить призовые средства на создание новых песен и на празднование победы со своей командой, сделавшей возможным его выступление.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурсаРИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250921/druzhba-2043274255.html

вьетнам

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вьетнам, интервидение – 2025, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , москва