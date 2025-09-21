Рейтинг@Mail.ru
Представитель Вьетнама прокомментировал свою победу на "Интервидении" - РИА Новости, 21.09.2025
00:47 21.09.2025 (обновлено: 09:51 21.09.2025)
Представитель Вьетнама прокомментировал свою победу на "Интервидении"
Победа на музыкальном конкурсе "Интервидение" - шок и большой шаг в карьере, заявил занявший первое место вьетнамский исполнитель Дык Фук.
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Победа на музыкальном конкурсе "Интервидение" - шок и большой шаг в карьере, заявил занявший первое место вьетнамский исполнитель Дык Фук."Для меня это большая честь ... Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе. Для меня стало неожиданностью, что появилось столько фанатов здесь, и для меня это серьезный шаг в карьере", - сказал он журналистам после победы, отдельно назвав шоком свой успех.Вьетнамский исполнитель также отметил, что собирается потратить призовые средства на создание новых песен и на празднование победы со своей командой, сделавшей возможным его выступление.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурсаРИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Представитель Вьетнама прокомментировал свою победу на "Интервидении"

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Победа на музыкальном конкурсе "Интервидение" - шок и большой шаг в карьере, заявил занявший первое место вьетнамский исполнитель Дык Фук.
"Для меня это большая честь ... Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе. Для меня стало неожиданностью, что появилось столько фанатов здесь, и для меня это серьезный шаг в карьере", - сказал он журналистам после победы, отдельно назвав шоком свой успех.
Вьетнамский исполнитель также отметил, что собирается потратить призовые средства на создание новых песен и на празднование победы со своей командой, сделавшей возможным его выступление.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Посол России в Венесуэле прокомментировал итоги "Интервидения"
