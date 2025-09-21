Назван победитель первого международного конкурса "Интервидение"

https://ria.ru/20250921/pobeda-2043271876.html
Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение" стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение" стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве."Победил Дык Фук, Вьетнам", - сказал Матвиенко во время подведения итогов.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение" стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко
Представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем первого "Интервидения"