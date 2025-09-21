Рейтинг@Mail.ru
Назван победитель первого международного конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 21.09.2025
00:21 21.09.2025 (обновлено: 07:52 21.09.2025)
Назван победитель первого международного конкурса "Интервидение"
Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение" стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение" стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве."Победил Дык Фук, Вьетнам", - сказал Матвиенко во время подведения итогов.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение" стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко
вьетнам, россия, москва, shaman (ярослав дронов) , интервидение – 2025, игорь матвиенко
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение" стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве.
"Победил Дык Фук, Вьетнам", - сказал Матвиенко во время подведения итогов.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
