Несколько десятков солдат ВСУ сдались через созданного волонтерами чат-бота

Несколько десятков солдат ВСУ сдались через созданного волонтерами чат-бота

2025-09-21T05:50:00+03:00

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Несколько десятков военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен благодаря чат-боту, созданному российскими волонтерами, сообщил РИА Новости организатор проекта. Ранее сообщалось, что группа российских волонтеров создала бот @FREE_SOLDIER2022 для оказания помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, или обычным солдатам для добровольной сдачи в плен. "С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности", - сказал организатор проекта.

