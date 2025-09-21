Рейтинг@Mail.ru
Несколько десятков солдат ВСУ сдались через созданного волонтерами чат-бота
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 21.09.2025 (обновлено: 11:07 21.09.2025)
Несколько десятков солдат ВСУ сдались через созданного волонтерами чат-бота
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Несколько десятков военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен благодаря чат-боту, созданному российскими волонтерами, сообщил РИА Новости организатор проекта. Ранее сообщалось, что группа российских волонтеров создала бот @FREE_SOLDIER2022 для оказания помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, или обычным солдатам для добровольной сдачи в плен. "С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности", - сказал организатор проекта.
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Несколько десятков солдат ВСУ сдались через созданного волонтерами чат-бота

Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен благодаря чат-боту волонтеров

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Несколько десятков военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен благодаря чат-боту, созданному российскими волонтерами, сообщил РИА Новости организатор проекта.
Ранее сообщалось, что группа российских волонтеров создала бот @FREE_SOLDIER2022 для оказания помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, или обычным солдатам для добровольной сдачи в плен.
"С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности", - сказал организатор проекта.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
