https://ria.ru/20250921/plen-2043284566.html
Несколько десятков солдат ВСУ сдались через созданного волонтерами чат-бота
Несколько десятков солдат ВСУ сдались через созданного волонтерами чат-бота - РИА Новости, 21.09.2025
Несколько десятков солдат ВСУ сдались через созданного волонтерами чат-бота
Несколько десятков военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен благодаря чат-боту, созданному российскими волонтерами, сообщил РИА Новости организатор... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T05:50:00+03:00
2025-09-21T05:50:00+03:00
2025-09-21T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Несколько десятков военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен благодаря чат-боту, созданному российскими волонтерами, сообщил РИА Новости организатор проекта. Ранее сообщалось, что группа российских волонтеров создала бот @FREE_SOLDIER2022 для оказания помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, или обычным солдатам для добровольной сдачи в плен. "С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности", - сказал организатор проекта.
https://ria.ru/20250920/vsu-2043214066.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Несколько десятков солдат ВСУ сдались через созданного волонтерами чат-бота
Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен благодаря чат-боту волонтеров