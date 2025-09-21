Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/pismo-2043319302.html
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга - РИА Новости, 21.09.2025
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга
Отличить настоящее письмо Госуслуг от фишинга можно по адресу отправителя, ссылкам и содержанию, сообщает управление по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T12:03:00+03:00
2025-09-21T12:03:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Отличить настоящее письмо Госуслуг от фишинга можно по адресу отправителя, ссылкам и содержанию, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Как отличить письмо от Госуслуг от фишинга: уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет", - говорится в сообщении. Кроме того, нужно внимательно смотреть на адрес отправителя, должно быть полное совпадение, правильность написания можно проверить в браузере. Все ссылки должны вести только на gosuslugi.ru. "В письмах не запрашивают персональные данные (СНИЛС, карту, коды). Информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете. Никогда не просят перезвонить или отправить код из СМС", - уточняют правоохранители. Если есть сомнения, не стоит переходить по ссылкам, открывать вложения, передавать свои данные.
https://ria.ru/20250919/moshenniki-2043006799.html
https://ria.ru/20250919/moshenniki-2042873727.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга

Отличить письмо Госуслуг от фишинга можно по адресу отправителя и ссылкам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Отличить настоящее письмо Госуслуг от фишинга можно по адресу отправителя, ссылкам и содержанию, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Как отличить письмо от Госуслуг от фишинга: уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет", - говорится в сообщении.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В МВД предупредили о новой мошеннической схеме
19 сентября, 15:59
Кроме того, нужно внимательно смотреть на адрес отправителя, должно быть полное совпадение, правильность написания можно проверить в браузере. Все ссылки должны вести только на gosuslugi.ru.
«
"В письмах не запрашивают персональные данные (СНИЛС, карту, коды). Информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете. Никогда не просят перезвонить или отправить код из СМС", - уточняют правоохранители.
Если есть сомнения, не стоит переходить по ссылкам, открывать вложения, передавать свои данные.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Мошенники стали чаще обманывать детей
19 сентября, 04:12
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала