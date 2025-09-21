https://ria.ru/20250921/pismo-2043319302.html

В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга

Отличить настоящее письмо Госуслуг от фишинга можно по адресу отправителя, ссылкам и содержанию, сообщает управление по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T12:03:00+03:00

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Отличить настоящее письмо Госуслуг от фишинга можно по адресу отправителя, ссылкам и содержанию, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Как отличить письмо от Госуслуг от фишинга: уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет", - говорится в сообщении. Кроме того, нужно внимательно смотреть на адрес отправителя, должно быть полное совпадение, правильность написания можно проверить в браузере. Все ссылки должны вести только на gosuslugi.ru. "В письмах не запрашивают персональные данные (СНИЛС, карту, коды). Информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете. Никогда не просят перезвонить или отправить код из СМС", - уточняют правоохранители. Если есть сомнения, не стоит переходить по ссылкам, открывать вложения, передавать свои данные.

