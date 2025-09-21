https://ria.ru/20250921/pismo-2043319302.html
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга - РИА Новости, 21.09.2025
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга
Отличить настоящее письмо Госуслуг от фишинга можно по адресу отправителя, ссылкам и содержанию, сообщает управление по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T12:03:00+03:00
2025-09-21T12:03:00+03:00
2025-09-21T12:03:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Отличить настоящее письмо Госуслуг от фишинга можно по адресу отправителя, ссылкам и содержанию, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Как отличить письмо от Госуслуг от фишинга: уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет", - говорится в сообщении. Кроме того, нужно внимательно смотреть на адрес отправителя, должно быть полное совпадение, правильность написания можно проверить в браузере. Все ссылки должны вести только на gosuslugi.ru. "В письмах не запрашивают персональные данные (СНИЛС, карту, коды). Информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете. Никогда не просят перезвонить или отправить код из СМС", - уточняют правоохранители. Если есть сомнения, не стоит переходить по ссылкам, открывать вложения, передавать свои данные.
https://ria.ru/20250919/moshenniki-2043006799.html
https://ria.ru/20250919/moshenniki-2042873727.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга
Отличить письмо Госуслуг от фишинга можно по адресу отправителя и ссылкам
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Отличить настоящее письмо Госуслуг от фишинга можно по адресу отправителя, ссылкам и содержанию, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Как отличить письмо от Госуслуг от фишинга: уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет", - говорится в сообщении.
Кроме того, нужно внимательно смотреть на адрес отправителя, должно быть полное совпадение, правильность написания можно проверить в браузере. Все ссылки должны вести только на gosuslugi.ru.
«
"В письмах не запрашивают персональные данные (СНИЛС, карту, коды). Информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете. Никогда не просят перезвонить или отправить код из СМС", - уточняют правоохранители.
Если есть сомнения, не стоит переходить по ссылкам, открывать вложения, передавать свои данные.