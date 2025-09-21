https://ria.ru/20250921/pezeshkian-2043379556.html

Президент Ирана отправится в Нью-Йорк, где примет участие в ГА ООН

Президент Ирана отправится в Нью-Йорк, где примет участие в ГА ООН - РИА Новости, 21.09.2025

Президент Ирана отправится в Нью-Йорк, где примет участие в ГА ООН

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится 23 сентября в Нью-Йорк, где примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил замглавы администрации... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T19:09:00+03:00

2025-09-21T19:09:00+03:00

2025-09-21T19:09:00+03:00

в мире

иран

нью-йорк (город)

россия

мехди санаи

масуд пезешкиан

сергей лавров

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_35:378:2895:1987_1920x0_80_0_0_442ae4b3776369c76d4036c6f7fb19ea.jpg

ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится 23 сентября в Нью-Йорк, где примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил замглавы администрации иранского президента по политическим вопросам и экс-посол Ирана в России Мехди Санаи. "Президент Ирана отправится во вторник в Нью-Йорк, где выступит с речью на ГА ООН, которая состоится в среду утром по местному времени (вечером по тегеранскому времени - ред.). Кроме этого, он проведет встречи с главами других государств, генеральным секретарём ООН, рядом аналитических центров и ассоциаций", - написал Санаи на своей странице в социальной сети X. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20250921/tramp-2043379363.html

иран

нью-йорк (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, нью-йорк (город), россия, мехди санаи, масуд пезешкиан, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон