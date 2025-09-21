https://ria.ru/20250921/pezeshkian-2043379556.html
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк, где примет участие в ГА ООН
ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится 23 сентября в Нью-Йорк, где примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил замглавы администрации иранского президента по политическим вопросам и экс-посол Ирана в России Мехди Санаи. "Президент Ирана отправится во вторник в Нью-Йорк, где выступит с речью на ГА ООН, которая состоится в среду утром по местному времени (вечером по тегеранскому времени - ред.). Кроме этого, он проведет встречи с главами других государств, генеральным секретарём ООН, рядом аналитических центров и ассоциаций", - написал Санаи на своей странице в социальной сети X. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
