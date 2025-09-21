Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк, где примет участие в ГА ООН
19:09 21.09.2025
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк, где примет участие в ГА ООН
ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится 23 сентября в Нью-Йорк, где примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил замглавы администрации иранского президента по политическим вопросам и экс-посол Ирана в России Мехди Санаи. "Президент Ирана отправится во вторник в Нью-Йорк, где выступит с речью на ГА ООН, которая состоится в среду утром по местному времени (вечером по тегеранскому времени - ред.). Кроме этого, он проведет встречи с главами других государств, генеральным секретарём ООН, рядом аналитических центров и ассоциаций", - написал Санаи на своей странице в социальной сети X. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
© РИА Новости / Majid SaeediМасуд Пезешкиан
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится 23 сентября в Нью-Йорк, где примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил замглавы администрации иранского президента по политическим вопросам и экс-посол Ирана в России Мехди Санаи.
"Президент Ирана отправится во вторник в Нью-Йорк, где выступит с речью на ГА ООН, которая состоится в среду утром по местному времени (вечером по тегеранскому времени - ред.). Кроме этого, он проведет встречи с главами других государств, генеральным секретарём ООН, рядом аналитических центров и ассоциаций", - написал Санаи на своей странице в социальной сети X.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Трамп заявил, что намерен говорить на ГА ООН о "хорошем и плохом"
Вчера, 19:05
 
