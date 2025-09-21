Рейтинг@Mail.ru
Суд обязал Певчих* платить 75 тысяч рублей в день - РИА Новости, 21.09.2025
07:23 21.09.2025 (обновлено: 07:31 21.09.2025)
Суд обязал Певчих* платить 75 тысяч рублей в день
Суд обязал Певчих* платить 75 тысяч рублей в день - РИА Новости, 21.09.2025
Суд обязал Певчих* платить 75 тысяч рублей в день
Мария Певчих* за каждый день неисполнения решения арбитражного суда Москвы по иску АО "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" (РФПИ) о защите РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T07:23:00+03:00
2025-09-21T07:31:00+03:00
мария певчих
российский фонд прямых инвестиций
россия
происшествия
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мария Певчих* за каждый день неисполнения решения арбитражного суда Москвы по иску АО "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" (РФПИ) о защите деловой репутации должна будет платить истцу 75 тысяч рублей, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Суд в четверг по иску РФПИ к Певчих* признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца три фрагмента в ее видеоролике, размещенном на трех разных интернет-ресурсах. Суд обязал Певчих* удалить видеозапись, а также "текст монолога" и опубликовать на тех же ресурсах опровержение, включающее резолютивную часть решения суда. "Взыскать с Певчих*… в пользу… "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"… неустойку в размере 75 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда после вступления решения суда в законную силу", - говорится в резолютивной части решения. Решение вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция.*Признана в России иноагентом
мария певчих, российский фонд прямых инвестиций, россия, происшествия
Мария Певчих, Российский фонд прямых инвестиций, Россия, Происшествия
Суд обязал Певчих* платить 75 тысяч рублей в день

Суд обязал Певчих платить 75 тысяч рублей по делу о защите деловой репутации

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мария Певчих* за каждый день неисполнения решения арбитражного суда Москвы по иску АО "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" (РФПИ) о защите деловой репутации должна будет платить истцу 75 тысяч рублей, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суд в четверг по иску РФПИ к Певчих* признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца три фрагмента в ее видеоролике, размещенном на трех разных интернет-ресурсах. Суд обязал Певчих* удалить видеозапись, а также "текст монолога" и опубликовать на тех же ресурсах опровержение, включающее резолютивную часть решения суда.
"Взыскать с Певчих*… в пользу… "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"… неустойку в размере 75 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда после вступления решения суда в законную силу", - говорится в резолютивной части решения.
Решение вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция.
*Признана в России иноагентом
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Дело в отношении Дудя* направили в суд
16 сентября, 10:06
 
Мария ПевчихРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияПроисшествия
 
 
