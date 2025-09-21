https://ria.ru/20250921/pevchie-2043287544.html

Суд обязал Певчих* платить 75 тысяч рублей в день

Суд обязал Певчих* платить 75 тысяч рублей в день

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мария Певчих* за каждый день неисполнения решения арбитражного суда Москвы по иску АО "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" (РФПИ) о защите деловой репутации должна будет платить истцу 75 тысяч рублей, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Суд в четверг по иску РФПИ к Певчих* признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца три фрагмента в ее видеоролике, размещенном на трех разных интернет-ресурсах. Суд обязал Певчих* удалить видеозапись, а также "текст монолога" и опубликовать на тех же ресурсах опровержение, включающее резолютивную часть решения суда. "Взыскать с Певчих*… в пользу… "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"… неустойку в размере 75 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда после вступления решения суда в законную силу", - говорится в резолютивной части решения. Решение вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция.*Признана в России иноагентом

