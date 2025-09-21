https://ria.ru/20250921/pevchie-2043287544.html
Суд обязал Певчих* платить 75 тысяч рублей в день
Суд обязал Певчих* платить 75 тысяч рублей в день - РИА Новости, 21.09.2025
Суд обязал Певчих* платить 75 тысяч рублей в день
Мария Певчих* за каждый день неисполнения решения арбитражного суда Москвы по иску АО "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" (РФПИ) о защите РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T07:23:00+03:00
2025-09-21T07:23:00+03:00
2025-09-21T07:31:00+03:00
мария певчих
российский фонд прямых инвестиций
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917294681_0:288:1922:1369_1920x0_80_0_0_0a5bd7a1ecd060044dbace1ebd1391de.png
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мария Певчих* за каждый день неисполнения решения арбитражного суда Москвы по иску АО "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" (РФПИ) о защите деловой репутации должна будет платить истцу 75 тысяч рублей, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Суд в четверг по иску РФПИ к Певчих* признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца три фрагмента в ее видеоролике, размещенном на трех разных интернет-ресурсах. Суд обязал Певчих* удалить видеозапись, а также "текст монолога" и опубликовать на тех же ресурсах опровержение, включающее резолютивную часть решения суда. "Взыскать с Певчих*… в пользу… "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"… неустойку в размере 75 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда после вступления решения суда в законную силу", - говорится в резолютивной части решения. Решение вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция.*Признана в России иноагентом
https://ria.ru/20250916/delo-2042164533.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917294681_0:108:1922:1550_1920x0_80_0_0_49c9740e452a9d5c64ffc15c3ae3cd25.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария певчих, российский фонд прямых инвестиций, россия, происшествия
Мария Певчих, Российский фонд прямых инвестиций, Россия, Происшествия
Суд обязал Певчих* платить 75 тысяч рублей в день
Суд обязал Певчих платить 75 тысяч рублей по делу о защите деловой репутации