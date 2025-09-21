Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал лучшую машину на полигоне "Мулино" - РИА Новости, 21.09.2025
17:17 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/peskov-2043366185.html
Песков назвал лучшую машину на полигоне "Мулино"
Песков назвал лучшую машину на полигоне "Мулино" - РИА Новости, 21.09.2025
Песков назвал лучшую машину на полигоне "Мулино"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил автомобиль УАЗ, который в народе называют "буханкой", во время посещения полигона "Мулино". РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T17:17:00+03:00
2025-09-21T17:17:00+03:00
безопасность
россия
нижегородская область
дмитрий песков
владимир путин
андрей мордвичев
ульяновский автомобильный завод (уаз)
учения "запад-2025"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил автомобиль УАЗ, который в народе называют "буханкой", во время посещения полигона "Мулино". Президент России Владимир Путин 16 сентября посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Вместе с ним на полигоне был и его пресс-секретарь. Кадры с полигона показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин". "Вот, самая лучшая машина", - отметил Песков, указывая на "буханку", оснащенную антидроновой защитой. Высоко оценил надежность машины и главком Сухопутных войск ВС РФ генерал Андрей Мордвичев, который сопровождал президента во время осмотра образцов военной техники на полигоне и давал пояснения. "А начинали это все мы с этой "буханки". Самая надежная машина", - рассказал он Путину.
россия
нижегородская область
безопасность, россия, нижегородская область, дмитрий песков, владимир путин, андрей мордвичев, ульяновский автомобильный завод (уаз), учения "запад-2025"
Безопасность, Россия, Нижегородская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Андрей Мордвичев, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Учения "Запад-2025"
Песков назвал лучшую машину на полигоне "Мулино"

Песков похвалил автомобиль УАЗ во время посещения полигона "Мулино"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил автомобиль УАЗ, который в народе называют "буханкой", во время посещения полигона "Мулино".
Президент России Владимир Путин 16 сентября посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Вместе с ним на полигоне был и его пресс-секретарь.
Кадры с полигона показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Вот, самая лучшая машина", - отметил Песков, указывая на "буханку", оснащенную антидроновой защитой.
Высоко оценил надежность машины и главком Сухопутных войск ВС РФ генерал Андрей Мордвичев, который сопровождал президента во время осмотра образцов военной техники на полигоне и давал пояснения.
"А начинали это все мы с этой "буханки". Самая надежная машина", - рассказал он Путину.
Президент РФ Владимир Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Путин проследил за учениями "Запад-2025" на полигоне Мулино
16 сентября, 20:44
 
БезопасностьРоссияНижегородская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинАндрей МордвичевУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Учения "Запад-2025"
 
 
