Путин ценит конструктивные отношения с Трампом, рассказали в Кремле
13:50 21.09.2025 (обновлено: 13:56 21.09.2025)
Путин ценит конструктивные отношения с Трампом, рассказали в Кремле
россия
владимир путин
в мире
дональд трамп
дмитрий песков
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ценит конструктивные отношения, которые сложились у него с американским коллегой Дональдом Трампом, и возможность открыто обсуждать самые острые проблемы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин ценит те конструктивные отношения, которые у него сложились с президентом Трампом. Путин ценит возможность открыто обсуждать самые острые и насущные проблемы", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя заявление Трампа о том, что "Путин его подвел".
россия, владимир путин, в мире, дональд трамп, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ценит конструктивные отношения, которые сложились у него с американским коллегой Дональдом Трампом, и возможность открыто обсуждать самые острые проблемы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин ценит те конструктивные отношения, которые у него сложились с президентом Трампом. Путин ценит возможность открыто обсуждать самые острые и насущные проблемы", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя заявление Трампа о том, что "Путин его подвел".
Песков сравнил график Путина с доменной печью
