Путин ценит конструктивные отношения с Трампом, рассказали в Кремле
2025-09-21T13:50:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
дональд трамп
дмитрий песков
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ценит конструктивные отношения, которые сложились у него с американским коллегой Дональдом Трампом, и возможность открыто обсуждать самые острые проблемы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин ценит те конструктивные отношения, которые у него сложились с президентом Трампом. Путин ценит возможность открыто обсуждать самые острые и насущные проблемы", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя заявление Трампа о том, что "Путин его подвел".
