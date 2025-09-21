Рейтинг@Mail.ru
Песков сравнил график Путина с доменной печью
13:46 21.09.2025 (обновлено: 14:07 21.09.2025)
Песков сравнил график Путина с доменной печью
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сравнил график президента России Владимира Путин с доменной печью, поскольку работа главы государства тоже не может остановиться. "Президентский график - это, знаете, как доменная печь: он не может остановиться", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сравнил график президента России Владимира Путин с доменной печью, поскольку работа главы государства тоже не может остановиться.
"Президентский график - это, знаете, как доменная печь: он не может остановиться", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Заголовок открываемого материала