Песков сравнил график Путина с доменной печью

21.09.2025

Песков сравнил график Путина с доменной печью

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сравнил график президента России Владимира Путин с доменной печью, поскольку работа главы государства тоже не... РИА Новости, 21.09.2025

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сравнил график президента России Владимира Путин с доменной печью, поскольку работа главы государства тоже не может остановиться. "Президентский график - это, знаете, как доменная печь: он не может остановиться", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

россия

2025

