https://ria.ru/20250921/peskov-2043329456.html
Песков сравнил график Путина с доменной печью
Песков сравнил график Путина с доменной печью - РИА Новости, 21.09.2025
Песков сравнил график Путина с доменной печью
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сравнил график президента России Владимира Путин с доменной печью, поскольку работа главы государства тоже не... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T13:46:00+03:00
2025-09-21T13:46:00+03:00
2025-09-21T14:07:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944505336_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_83b540673193d39ea8b93f9fef47c49e.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сравнил график президента России Владимира Путин с доменной печью, поскольку работа главы государства тоже не может остановиться. "Президентский график - это, знаете, как доменная печь: он не может остановиться", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250921/peskov-2043327299.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944505336_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92b4cd93e44b8a234fc1b791f3df8dcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Песков сравнил график Путина с доменной печью
Песков заявил, что работа Путина, как доменная печь, не может остановиться