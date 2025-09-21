https://ria.ru/20250921/peskov-2043328258.html
Европа делает все, чтобы продолжать войну, заявил Песков
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Европа делает все возможное, чтобы дальше продолжать украинский конфликт и сподвигать на это Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но здесь, к сожалению, с другой стороны – все-таки киевский режим, с другой стороны – европейские государства, которые делают все возможное, чтобы дальше нагнетать напряженность. Которые делают все возможное, чтобы дальше продолжать войну и всячески сподвигать на это Зеленского", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
