https://ria.ru/20250921/peskov-2043328258.html

Европа делает все, чтобы продолжать войну, заявил Песков

Европа делает все, чтобы продолжать войну, заявил Песков - РИА Новости, 21.09.2025

Европа делает все, чтобы продолжать войну, заявил Песков

Европа делает все возможное, чтобы дальше продолжать украинский конфликт и сподвигать на это Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T13:24:00+03:00

2025-09-21T13:24:00+03:00

2025-09-21T13:30:00+03:00

в мире

европа

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Европа делает все возможное, чтобы дальше продолжать украинский конфликт и сподвигать на это Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но здесь, к сожалению, с другой стороны – все-таки киевский режим, с другой стороны – европейские государства, которые делают все возможное, чтобы дальше нагнетать напряженность. Которые делают все возможное, чтобы дальше продолжать войну и всячески сподвигать на это Зеленского", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250921/peskov-2043327918.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, павел зарубин