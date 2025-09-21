https://ria.ru/20250921/peskov-2043327299.html
В Кремле рассказали о графике Путина на следующей неделе
В Кремле рассказали о графике Путина на следующей неделе - РИА Новости, 21.09.2025
В Кремле рассказали о графике Путина на следующей неделе
В графике президента России Владимира Путина на следующей неделе будут международные контакты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T13:15:00+03:00
2025-09-21T13:15:00+03:00
2025-09-21T13:22:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина на следующей неделе будут международные контакты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Работа, работа и работа. Собственно, в этом плане ничего не меняется. Дел много и внутри страны, и международная обстановка требует, естественно, внимания. Будут и международные контакты, и внутренние встречи", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о графике президента на предстоящую неделю.
https://ria.ru/20250921/putin-2043324063.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, россия, политика
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Политика
В Кремле рассказали о графике Путина на следующей неделе
Песков: у Путина на следующей неделе запланированы международные контакты