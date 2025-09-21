Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о подготовке к прямой линии Путина - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 21.09.2025 (обновлено: 12:44 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/peskov-2043323775.html
Песков рассказал о подготовке к прямой линии Путина
Песков рассказал о подготовке к прямой линии Путина - РИА Новости, 21.09.2025
Песков рассказал о подготовке к прямой линии Путина
Формат прямой линии каждый раз пытаются сделать более информативным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подготовку к... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T12:37:00+03:00
2025-09-21T12:44:00+03:00
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990205392_0:79:3234:1898_1920x0_80_0_0_565bb2d9ba26e4df55ebfd1f3a205a35.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Формат прямой линии каждый раз пытаются сделать более информативным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подготовку к мероприятию."Мы пытаемся этот формат сделать каждый раз более информативным", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Ранее Песков заявил, что Кремль приступает к подготовке к прямой линии Владимира Путина.
https://ria.ru/20250921/putin-2043324063.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990205392_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_207ea5b80652e369b8165729d0d66c42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Песков рассказал о подготовке к прямой линии Путина

Песков: формат прямой линии каждый раз пытаются сделать более информативным

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Формат прямой линии каждый раз пытаются сделать более информативным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подготовку к мероприятию.
"Мы пытаемся этот формат сделать каждый раз более информативным", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее Песков заявил, что Кремль приступает к подготовке к прямой линии Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Песков рассказал о будущей прямой линии с Путиным
12:42
 
РоссияПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала