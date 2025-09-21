https://ria.ru/20250921/peskov-2043323775.html
Песков рассказал о подготовке к прямой линии Путина
Песков рассказал о подготовке к прямой линии Путина - РИА Новости, 21.09.2025
Песков рассказал о подготовке к прямой линии Путина
Формат прямой линии каждый раз пытаются сделать более информативным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подготовку к... РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Формат прямой линии каждый раз пытаются сделать более информативным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подготовку к мероприятию."Мы пытаемся этот формат сделать каждый раз более информативным", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Ранее Песков заявил, что Кремль приступает к подготовке к прямой линии Владимира Путина.
россия
