Песков рассказал, кто является лидером лагеря сторонников войны - РИА Новости, 21.09.2025
12:23 21.09.2025 (обновлено: 12:34 21.09.2025)
Песков рассказал, кто является лидером лагеря сторонников войны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны. РИА Новости, 21.09.2025
великобритания
в мире
россия
павел зарубин
дмитрий песков
сша
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны."Президент (США Дональд - ред.) Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого вот лагеря сторонников войны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
великобритания
россия
сша
великобритания, в мире, россия, павел зарубин, дмитрий песков, сша
Великобритания, В мире, Россия, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, США
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны.
"Президент (США Дональд - ред.) Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого вот лагеря сторонников войны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Россия надорвалась: Европа убедилась, что ВСУ теперь дойдут до Москвы
ВеликобританияВ миреРоссияПавел ЗарубинДмитрий ПесковСША
 
 
