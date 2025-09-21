https://ria.ru/20250921/peskov-2043322490.html

Песков рассказал, кто является лидером лагеря сторонников войны

Песков рассказал, кто является лидером лагеря сторонников войны - РИА Новости, 21.09.2025

Песков рассказал, кто является лидером лагеря сторонников войны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T12:23:00+03:00

2025-09-21T12:23:00+03:00

2025-09-21T12:34:00+03:00

великобритания

в мире

россия

павел зарубин

дмитрий песков

сша

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны."Президент (США Дональд - ред.) Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого вот лагеря сторонников войны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

великобритания

россия

сша

2025

великобритания, в мире, россия, павел зарубин, дмитрий песков, сша