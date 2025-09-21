Рейтинг@Mail.ru
Путин заинтересован в мирном урегулировании на Украине, заявил Песков
12:21 21.09.2025 (обновлено: 15:18 21.09.2025)
Путин заинтересован в мирном урегулировании на Украине, заявил Песков
Путин заинтересован в мирном урегулировании на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 21.09.2025
Путин заинтересован в мирном урегулировании на Украине, заявил Песков
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.&quot;И Путин, так же как и президент Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования&quot;, — сказал Песков журналисту &quot;России 1&quot; Павлу Зарубину.Песков отметил, что Россия рассчитывает, что США и лично американский президент Дональд Трамп будут прилагать усилия к достижению мирного урегулирования на Украине.Российская сторона будет и дальше работать для того, чтобы "нащупать возможность" мирного урегулирования по Украине, сказал он."Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну а дальше посмотрим, что из этого получится", — сказал Песков.
Путин заинтересован в мирном урегулировании на Украине, заявил Песков

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин, так же как и президент Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования", — сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

Песков отметил, что Россия рассчитывает, что США и лично американский президент Дональд Трамп будут прилагать усилия к достижению мирного урегулирования на Украине.
Российская сторона будет и дальше работать для того, чтобы "нащупать возможность" мирного урегулирования по Украине, сказал он.
"Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну а дальше посмотрим, что из этого получится", — сказал Песков.
