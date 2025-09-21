https://ria.ru/20250921/peskov-2043322319.html

Путин заинтересован в мирном урегулировании на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."И Путин, так же как и президент Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования", — сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Песков отметил, что Россия рассчитывает, что США и лично американский президент Дональд Трамп будут прилагать усилия к достижению мирного урегулирования на Украине.Российская сторона будет и дальше работать для того, чтобы "нащупать возможность" мирного урегулирования по Украине, сказал он."Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну а дальше посмотрим, что из этого получится", — сказал Песков.

