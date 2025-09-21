В Херсонской области три человека пострадали при ударе ВСУ
Три пенсионера пострадали при ударе дрона ВСУ по авто в Новой Збурьевке
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки ВСУ по АЗС в Новой Збурьевке в Херсонской области. 21 сентября 2025 года
Последствия атаки ВСУ по АЗС в Новой Збурьевке в Херсонской области. 21 сентября 2025 года
ГЕНИЧЕСК, 21 сен — РИА Новости. Три пенсионера пострадали при ударе украинского FPV-дрона по автомобилю в Новой Збурьевке в Херсонской области, сообщили в экстренных службах.
"Три пенсионера получили осколочные ранения в результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 71 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра. Семнадцать обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Восемнадцать ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА", — говорится в заявлении.
Уточняется, что всего за сутки противник атаковал левобережье Херсонской области 106 раз.
Обстрелам украинских военных подверглись 13 населенных пунктов:
- Новая Каховка;
- Алешки;
- Днепряны;
- Саги;
- Великая Лепетиха;
- Князе-Григорьевка;
- Малая Лепетиха;
- Горностаевка;
- Каиры;
- Заводовка;
- Песчановка;
- Старая Збурьевка;
- Каховка.
