В Херсонской области три человека пострадали при ударе ВСУ

https://ria.ru/20250921/pensioner-2043301119.html

Три пенсионера пострадали при ударе украинского FPV-дрона по автомобилю в Новой Збурьевке в Херсонской области, сообщили в экстренных службах. РИА Новости, 21.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043327796_0:4:1280:724_1920x0_80_0_0_01119071d49f0e8eec184783f3c24c8b.jpg

ГЕНИЧЕСК, 21 сен — РИА Новости. Три пенсионера пострадали при ударе украинского FPV-дрона по автомобилю в Новой Збурьевке в Херсонской области, сообщили в экстренных службах. "Три пенсионера получили осколочные ранения в результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 71 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра. Семнадцать обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Восемнадцать ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА", — говорится в заявлении.Уточняется, что всего за сутки противник атаковал левобережье Херсонской области 106 раз.Обстрелам украинских военных подверглись 13 населенных пунктов: Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022-го по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

