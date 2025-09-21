Рейтинг@Mail.ru
09:39 21.09.2025 (обновлено: 16:53 21.09.2025)
Три пенсионера пострадали при ударе украинского FPV-дрона по автомобилю в Новой Збурьевке в Херсонской области, сообщили в экстренных службах. РИА Новости, 21.09.2025
ГЕНИЧЕСК, 21 сен — РИА Новости. Три пенсионера пострадали при ударе украинского FPV-дрона по автомобилю в Новой Збурьевке в Херсонской области, сообщили в экстренных службах. "Три пенсионера получили осколочные ранения в результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 71 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра. Семнадцать обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Восемнадцать ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА", — говорится в заявлении.Уточняется, что всего за сутки противник атаковал левобережье Херсонской области 106 раз.Обстрелам украинских военных подверглись 13 населенных пунктов: Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022-го по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
В Херсонской области три человека пострадали при ударе ВСУ

Три пенсионера пострадали при ударе дрона ВСУ по авто в Новой Збурьевке

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки ВСУ по АЗС в Новой Збурьевке в Херсонской области. 21 сентября 2025 года
Последствия атаки ВСУ по АЗС в Новой Збурьевке в Херсонской области. 21 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки ВСУ по АЗС в Новой Збурьевке в Херсонской области. 21 сентября 2025 года
ГЕНИЧЕСК, 21 сен — РИА Новости. Три пенсионера пострадали при ударе украинского FPV-дрона по автомобилю в Новой Збурьевке в Херсонской области, сообщили в экстренных службах.
"Три пенсионера получили осколочные ранения в результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 71 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра. Семнадцать обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Восемнадцать ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА", — говорится в заявлении.
Уточняется, что всего за сутки противник атаковал левобережье Херсонской области 106 раз.
Обстрелам украинских военных подверглись 13 населенных пунктов:
  • Новая Каховка;
  • Алешки;
  • Днепряны;
  • Саги;
  • Великая Лепетиха;
  • Князе-Григорьевка;
  • Малая Лепетиха;
  • Горностаевка;
  • Каиры;
  • Заводовка;
  • Песчановка;
  • Старая Збурьевка;
  • Каховка.
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022-го по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Херсонская областьДнепр (река)Новая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
