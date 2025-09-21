Западные посольства испугались приезда Белоусова в Белград, заявил Вучич
Вучич: посольства стран Запада испугались приезда Белоусова на парад в Белград
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 20 сен – РИА Новости. Посольства стран Запада испугались, что на крупнейший за последние годы военный парад "Сила единства" в субботу в Белград приедет министр обороны России Андрей Белоусов, и попытались давить на сербское руководство, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Военный парад, приуроченный к Дню сербского единства, свободы, национального флага 15 сентября, прошел в субботу перед правительственным комплексом "Палата Сербия". Гостями смотра стали президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, командующий Национальной гвардией американского штата Огайо бригадный генерал Мэтью Вудрафф, руководство министерств обороны КНР, Франции, Венгрии, Азербайджана, Кипра, представители дипломатического корпуса.
Шойгу обсудил с президентом Республики Сербской ситуацию в Белграде
10 сентября, 13:42
"Когда СМИ сообщили, что специальные гости едут на парад в Сербию, а это были гости из арабских стран, то нам поступили звонки из всех западных посольств в Белграде: "неужели правда, что прибывает министр обороны России в Сербию, ведь это бы было скандально и возмутительно". Им не могло прийти в голову, что это может быть (президент ОАЭ – ред.) шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан. Об этом знал только я и еще двое человек, я никого не оповещал. И потому что они не знали ничего, поднялся шум, тогда я сказал (советнице – ред.) Тане Йович, пусть они все мне звонят, и половина из них отказалась от своих намерений ругаться и угрожать", - заявил Вучич в субботу на заседании Совета по сотрудничеству Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ).
"Надо учитывать фрустрацию и комплексы, которые у них (Запада – ред.) сейчас есть, потому что они не могут победить русских на фронте и должны найти кого-то, кого могут. Прошу вас, чтобы это опять не оказался сербский народ, как это было много раз, потому что никто по нам ни одной слезинки не прольет, все будут очень громкими в разных СМИ и рупорах, но ни единой слезы не прольют по нам", - подчеркнул Вучич и добавил, что власти Сербии держатся вместе и помогают руководству Республики Сербской БиГ, хотя и не во всем соглашаются.
Вучич оценил сотрудничество армий Сербии и США
18 сентября, 18:48
По данным минобороны Сербии, в параде в субботу приняли участие 10 тысяч военнослужащих, 2,5 тысячи образцов вооружения, 600 транспортных средств, 70 летательных аппаратов и 20 плавсредств на Дунае. В начале смотра военнослужащие пронесли национальный флаг Сербии рекордной длины - 300 метров, прогремел артиллерийский салют.
Среди техники, представленной на параде, самолёты МиГ-29, "Орао", C-295 CASA, вертолеты Ми-35М и H145. Представлены также системы ПВО FK-3, HQ-17, современные радары GM-400, бронетехника "Милош", MRAP, "Лазар 3", Hummer и BOV OT, модернизованные танки М-84 АС1/2/3, модернизованная БМП М80 АБ1/2,самоходные гаубицы калибра 155 миллиметров "Нора", модернизированные системы ПВО ПАСАРС, БПЛА, разведывательные и ударные дроны сербского и зарубежного производства.
Впервые были показаны приобретенные в Израиле всепогодные тактические БПЛА Elbit Hermes 900 и мультикалиберный РСЗО PULS того же производителя. Также впервые перед завершением парада над собравшимися пролетели два самолета Rafale ВВС Франции в сопровождении двух сербских МиГ-29. как напоминание о заключенном в 2024 году контракте на поставку 12 французских истребителей.
Армия Сербии в последние годы оснащалась новыми средствами ПВО, такими как зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент" из России и зенитно-ракетный комплекс FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году.
В 2023 году были куплены 11 вертолетов Ми-35П у Кипра, также закупались испанские транспортные самолеты CASA C-295, вертолеты Н145 и 22 радиолокационных станции во Франции. Ранее Вучич говорил, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
Вучич рассказал, сколько людей вышло в поддержку арестованного студента
19 сентября, 11:25