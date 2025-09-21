Западные посольства испугались приезда Белоусова в Белград, заявил Вучич

https://ria.ru/20250921/parad-2043271357.html

БЕЛГРАД, 20 сен – РИА Новости. Посольства стран Запада испугались, что на крупнейший за последние годы военный парад "Сила единства" в субботу в Белград приедет министр обороны России Андрей Белоусов, и попытались давить на сербское руководство, заявил президент Сербии Александр Вучич. Военный парад, приуроченный к Дню сербского единства, свободы, национального флага 15 сентября, прошел в субботу перед правительственным комплексом "Палата Сербия". Гостями смотра стали президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, командующий Национальной гвардией американского штата Огайо бригадный генерал Мэтью Вудрафф, руководство министерств обороны КНР, Франции, Венгрии, Азербайджана, Кипра, представители дипломатического корпуса. "Когда СМИ сообщили, что специальные гости едут на парад в Сербию, а это были гости из арабских стран, то нам поступили звонки из всех западных посольств в Белграде: "неужели правда, что прибывает министр обороны России в Сербию, ведь это бы было скандально и возмутительно". Им не могло прийти в голову, что это может быть (президент ОАЭ – ред.) шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан. Об этом знал только я и еще двое человек, я никого не оповещал. И потому что они не знали ничего, поднялся шум, тогда я сказал (советнице – ред.) Тане Йович, пусть они все мне звонят, и половина из них отказалась от своих намерений ругаться и угрожать", - заявил Вучич в субботу на заседании Совета по сотрудничеству Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ). По его словам, в предстоящей поездке на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке его ждут тяжелые и неприятные разговоры по вопросу Косово и Метохии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. "Надо учитывать фрустрацию и комплексы, которые у них (Запада – ред.) сейчас есть, потому что они не могут победить русских на фронте и должны найти кого-то, кого могут. Прошу вас, чтобы это опять не оказался сербский народ, как это было много раз, потому что никто по нам ни одной слезинки не прольет, все будут очень громкими в разных СМИ и рупорах, но ни единой слезы не прольют по нам", - подчеркнул Вучич и добавил, что власти Сербии держатся вместе и помогают руководству Республики Сербской БиГ, хотя и не во всем соглашаются. По данным минобороны Сербии, в параде в субботу приняли участие 10 тысяч военнослужащих, 2,5 тысячи образцов вооружения, 600 транспортных средств, 70 летательных аппаратов и 20 плавсредств на Дунае. В начале смотра военнослужащие пронесли национальный флаг Сербии рекордной длины - 300 метров, прогремел артиллерийский салют. Среди техники, представленной на параде, самолёты МиГ-29, "Орао", C-295 CASA, вертолеты Ми-35М и H145. Представлены также системы ПВО FK-3, HQ-17, современные радары GM-400, бронетехника "Милош", MRAP, "Лазар 3", Hummer и BOV OT, модернизованные танки М-84 АС1/2/3, модернизованная БМП М80 АБ1/2,самоходные гаубицы калибра 155 миллиметров "Нора", модернизированные системы ПВО ПАСАРС, БПЛА, разведывательные и ударные дроны сербского и зарубежного производства. Впервые были показаны приобретенные в Израиле всепогодные тактические БПЛА Elbit Hermes 900 и мультикалиберный РСЗО PULS того же производителя. Также впервые перед завершением парада над собравшимися пролетели два самолета Rafale ВВС Франции в сопровождении двух сербских МиГ-29. как напоминание о заключенном в 2024 году контракте на поставку 12 французских истребителей. Армия Сербии в последние годы оснащалась новыми средствами ПВО, такими как зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент" из России и зенитно-ракетный комплекс FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. В 2023 году были куплены 11 вертолетов Ми-35П у Кипра, также закупались испанские транспортные самолеты CASA C-295, вертолеты Н145 и 22 радиолокационных станции во Франции. Ранее Вучич говорил, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

