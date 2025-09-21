Рейтинг@Mail.ru
На панихиде по Кирку присутствуют члены администрации Трампа
23:18 21.09.2025
На панихиде по Кирку присутствуют члены администрации Трампа
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Члены администрации президента США Дональда Трампа, включая государственного секретаря Марко Рубио и шефа Пентагона Пита Хегсета, находятся на стадионе State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему политику и активисту Чарли Кирку.Как следует из трансляции мероприятия на канале организации Turning Point USA, которую возглавлял Кирк, члены правительства США расположились среди остальных зрителей на стадионе.Президент США Дональд Трамп также присутствует на стадионе, наблюдая за происходящим сверху с отдельной трибуны.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Очередь перед стадионом, где проходит панихида по Чарли Кирку
Очередь перед стадионом, где проходит панихида по Чарли Кирку
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Члены администрации президента США Дональда Трампа, включая государственного секретаря Марко Рубио и шефа Пентагона Пита Хегсета, находятся на стадионе State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему политику и активисту Чарли Кирку.
Как следует из трансляции мероприятия на канале организации Turning Point USA, которую возглавлял Кирк, члены правительства США расположились среди остальных зрителей на стадионе.
Президент США Дональд Трамп также присутствует на стадионе, наблюдая за происходящим сверху с отдельной трибуны.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
