https://ria.ru/20250921/panikhida-2043409616.html

На панихиде по Кирку присутствуют члены администрации Трампа

На панихиде по Кирку присутствуют члены администрации Трампа - РИА Новости, 21.09.2025

На панихиде по Кирку присутствуют члены администрации Трампа

Члены администрации президента США Дональда Трампа, включая государственного секретаря Марко Рубио и шефа Пентагона Пита Хегсета, находятся на стадионе State... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T23:18:00+03:00

2025-09-21T23:18:00+03:00

2025-09-21T23:22:00+03:00

в мире

чарли кирк

убийство американского политика чарли кирка

сша

аризона

украина

дональд трамп

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043401900_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2fc52013d83dcd670843c5b664a73752.jpg

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Члены администрации президента США Дональда Трампа, включая государственного секретаря Марко Рубио и шефа Пентагона Пита Хегсета, находятся на стадионе State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему политику и активисту Чарли Кирку.Как следует из трансляции мероприятия на канале организации Turning Point USA, которую возглавлял Кирк, члены правительства США расположились среди остальных зрителей на стадионе.Президент США Дональд Трамп также присутствует на стадионе, наблюдая за происходящим сверху с отдельной трибуны.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

https://ria.ru/20250921/kirk-2043400425.html

сша

аризона

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка, сша, аризона, украина, дональд трамп, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), марко рубио