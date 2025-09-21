В Горячем Ключе открыли памятник великому князю Михаилу Николаевичу
В Горячем Ключе установили памятник генералу-фельдмаршалу Михаилу Николаевичу
© Фото : Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество/TelegramОткрытие памятника Великому Князю Михаилу Николаевичу в Горячем Ключе
Открытие памятника Великому Князю Михаилу Николаевичу в Горячем Ключе
КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Памятник великому князю Михаилу Николаевичу, генералу-фельдмаршалу, кавказскому наместнику и командующему Кавказской армией, торжественно открыли в городе Горячий Ключ в рамках "Императорского маршрута", в церемонии приняла участие председатель наблюдательного совета Фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО) Анна Громова, передает корреспондент РИА Новости.
Краснодарский край в августе 2025 года стал частью федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", организованного фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".
"Краснодарский край активно включился в "Императорский маршрут", за два дня мы открыли три важных объекта на маршруте в регионе. Рада, что сегодня, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" как куратор федерального туристического проекта, объединяющего 32 региона России, открывает в Горячем Ключе памятник выдающемуся деятелю отечественной истории, великому князю Михаилу Николаевичу - августейшему покровителю города-курорта", - сказала на церемонии открытия председатель Наблюдательного совета фонда ЕСПО Анна Громова.
Великий князь Михаил Николаевич (1832-1909), четвертый сын императора Николая I, 27 мая 1868 года положил начало курорту Горячий Ключ, когда при его содействии состоялось высочайшее утверждение "Положения о временных правилах для образования местечка Горячий Ключ при Псекупских минеральных водах Кубанской области". Курорту тогда было выделено 3 000 десятин земли, был разработан план застройки с четырьмя улицами. Памятник князю открыли в городе при содействии Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и НБФ "Наследие".
В воскресенье в крае прошло еще одно мероприятие в рамках "Императорского маршрута" - торжественное открытие бюста императора Николая II в Краснодарском президентском кадетском училище. Еще два объекта федерального проекта открылись накануне, 20 сентября, в Геленджике: это памятная доска в честь визита в Геленджик императора Николая I с цесаревичем Александром Николаевичем 20 сентября 1837 года, и выставка к 200-летию памяти императора Александра Благословенного.
"Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" старается поддерживать регионы в их стремлении сохранить и популяризировать историю своей малой родины, являющейся неотъемлемой частью героической истории нашего Отечества", - добавила на церемонии Громова.
Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 2017 года для объединения в регионах с помощью культурно-познавательного туризма объектов, связанных с императорским домом Романовых. В их числе места памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорских резиденций и великокняжеских усадеб. Кроме того, фонд нацелен на сохранение культурного наследия, создание музеев и экспозиций в сохранившихся и восстановленных исторических зданиях, установку памятных знаков, мемориальных досок и монументов, посвящённых выдающимся личностям и значимым событиям 300-летней истории императорской России, становясь при этом формой популяризации отечественной истории, патриотического воспитания школьников и молодёжи.