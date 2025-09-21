https://ria.ru/20250921/pamyatnik-2043374966.html

В Горячем Ключе открыли памятник великому князю Михаилу Николаевичу

В Горячем Ключе открыли памятник великому князю Михаилу Николаевичу - РИА Новости, 21.09.2025

В Горячем Ключе открыли памятник великому князю Михаилу Николаевичу

Памятник великому князю Михаилу Николаевичу, генералу-фельдмаршалу, кавказскому наместнику и командующему Кавказской армией, торжественно открыли в городе... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T18:22:00+03:00

2025-09-21T18:22:00+03:00

2025-09-21T18:26:00+03:00

россия

горячий ключ

геленджик

николай i

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043375351_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_42531675bc7885dd15ccfe911691e51f.jpg

КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Памятник великому князю Михаилу Николаевичу, генералу-фельдмаршалу, кавказскому наместнику и командующему Кавказской армией, торжественно открыли в городе Горячий Ключ в рамках "Императорского маршрута", в церемонии приняла участие председатель наблюдательного совета Фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО) Анна Громова, передает корреспондент РИА Новости. Краснодарский край в августе 2025 года стал частью федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", организованного фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". "Краснодарский край активно включился в "Императорский маршрут", за два дня мы открыли три важных объекта на маршруте в регионе. Рада, что сегодня, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" как куратор федерального туристического проекта, объединяющего 32 региона России, открывает в Горячем Ключе памятник выдающемуся деятелю отечественной истории, великому князю Михаилу Николаевичу - августейшему покровителю города-курорта", - сказала на церемонии открытия председатель Наблюдательного совета фонда ЕСПО Анна Громова. Великий князь Михаил Николаевич (1832-1909), четвертый сын императора Николая I, 27 мая 1868 года положил начало курорту Горячий Ключ, когда при его содействии состоялось высочайшее утверждение "Положения о временных правилах для образования местечка Горячий Ключ при Псекупских минеральных водах Кубанской области". Курорту тогда было выделено 3 000 десятин земли, был разработан план застройки с четырьмя улицами. Памятник князю открыли в городе при содействии Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и НБФ "Наследие". В воскресенье в крае прошло еще одно мероприятие в рамках "Императорского маршрута" - торжественное открытие бюста императора Николая II в Краснодарском президентском кадетском училище. Еще два объекта федерального проекта открылись накануне, 20 сентября, в Геленджике: это памятная доска в честь визита в Геленджик императора Николая I с цесаревичем Александром Николаевичем 20 сентября 1837 года, и выставка к 200-летию памяти императора Александра Благословенного. "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" старается поддерживать регионы в их стремлении сохранить и популяризировать историю своей малой родины, являющейся неотъемлемой частью героической истории нашего Отечества", - добавила на церемонии Громова. Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 2017 года для объединения в регионах с помощью культурно-познавательного туризма объектов, связанных с императорским домом Романовых. В их числе места памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорских резиденций и великокняжеских усадеб. Кроме того, фонд нацелен на сохранение культурного наследия, создание музеев и экспозиций в сохранившихся и восстановленных исторических зданиях, установку памятных знаков, мемориальных досок и монументов, посвящённых выдающимся личностям и значимым событиям 300-летней истории императорской России, становясь при этом формой популяризации отечественной истории, патриотического воспитания школьников и молодёжи.

https://ria.ru/20250921/kuban-2043359247.html

https://ria.ru/20250920/gelendzhik-2043255045.html

https://ria.ru/20250803/religiya-2033147872.html

россия

горячий ключ

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, горячий ключ, геленджик, николай i, елисаветинско-сергиевское просветительское общество