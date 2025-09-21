Политологи назвали признание Палестины историческим событием

https://ria.ru/20250921/palestina-2043411434.html

КАИР, 21 сен - РИА Новости. Решение Великобритании и ряда других западных стран признать государство Палестина является историческим событием и шагом в поддержку палестинского народа, но нужны дополнительные практические меры, чтобы сломить сопротивление Израиля и добиться реализации двугосударственного решения, заявили РИА Новости египетские политологи. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. "Признание Палестины европейскими странами - важное развитие событий, однако одного этого недостаточно без дополнительного давления на Израиль… В общей сложности Палестину могут признать до десяти европейских стран, однако этого не будет достаточно без практических шагов", - считает профессор политологии Каирского Университета Ахмед Юсуф. Он связал изменение позиции крупных западных держав по палестинской проблеме с "яростным израильским ответом" на операцию "Потоп аль-Аксы". По мнению консультанта Центра политических и стратегических исследований "Аль-Ахрам" Амра аш-Шаубаки, признание Палестины Великобританией и Францией "имеет большое символическое и идейное значение", однако не подразумевает принятия каких-то немедленных практических шагов. При этом подобный шаг сам по себе уже стоит рассматривать как серьезное политическое и дипломатическое давление на Израиль, поскольку он исходит от "двух основных сил на Европейском континенте". "Отталкиваясь от этого шага, надо действовать дальше - проводить переговоры, организовывать более глобальную международную кампанию по оказанию давления на Израиль, чтобы подтолкнуть его признать двугосударственное решение как реальный способ завершить конфликт", - сказал политолог. Оба эксперта подчеркнули, что решение Лондона в контексте истории палестино-израильского конфликта имеет особое значение, поскольку именно Великобритания в так называемой Декларации Бальфура 1917 года одобрила идею создания в Палестине "национального очага для еврейского народа". Государство Палестина до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.

