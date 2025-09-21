https://ria.ru/20250921/palestina-2043403430.html

Филиппо: признанием Палестины страны решили опередить хвастливого Макрона

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Канада, Австралия и Великобритания объявили об официальном признании Государства Палестина раньше Франции, потому что французский президент Эммануэль Макрон "разозлил всех своим хвастовством", считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Три страны только что опередили Макрона! Они признали Государство Палестина прямо перед его завтрашним выступлением в ООН. Очевидно, это не совпадение... Макрон, должно быть, разозлил всех своим хвастовством, и эти три страны - Соединенное Королевство, Канада, Австралия - платят ему той же монетой!" - написал политик на своей странице в соцсети X.В воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщило, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Палестину до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

