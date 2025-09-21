https://ria.ru/20250921/palestina-2043402329.html

Португалия признала государственность Палестины

МАДРИД, 21 сен — РИА Новости. Португалия официально признала Палестину как независимое государство, передает в воскресенье телеканал SIC Noticias.

МАДРИД, 21 сен — РИА Новости. Португалия официально признала Палестину как независимое государство, передает в воскресенье телеканал SIC Noticias."Португалия официально признала в это воскресенье государство Палестина. Об этом объявил министр иностранных дел Паулу Ранжел в миссии Португалии при ООН в Нью-Йорке", - передает телеканал.По его информации, решение стало итогом консультаций, в которых сошлись позиции президента Марселу Ребелу де Соузы и подавляющего большинства парламентских партий. Лиссабон подтвердил поддержку создания двух суверенных государств, Израиля и Палестины, при этом вновь осудив "чудовищные теракты 7 октября 2023 года".Отмечается, что решение принято совместно с девятью другими странами - Францией, Андоррой, Австралией, Бельгией, Канадой, Люксембургом, Мальтой, Великобританией и Сан-Марино.

