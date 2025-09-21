https://ria.ru/20250921/palestina-2043394146.html

Эксперт объяснил намерение Британии признать Палестину

21.09.2025

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Великобритания хочет вернуть утраченное влияние на Ближнем Востоке через признание палестинского государства, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. "Британия не отказываясь от возвращения своего влияния, своих, условно говоря, подмандатных территорий, однозначно делает ставку на палестинские структуры. И в этом смысле я не думаю, что это они делают ради палестинцев и не ради того, чтобы было палестинцам лучше, а, пользуясь ситуацией, пытаются взять под контроль уже их. И с их помощью как прокси восстанавливать свое присутствие там (на Ближнем Востоке – ред.)", - полагает собеседник агентства. Как напомнил Мартынов, еще до Первой и Второй мировых войн Франция, которая также заявляла о намерении признать Палестину, и Британия владели территориями на Ближнем Востоке, а Британия главным образом использовала свои подмандатные области для оказания влияния на монархии стран Персидского залива. По мнению эксперта, желание восстановить свое присутствие в регионе не оставило бывшие колониальные империи. Британия в свое время делала все, чтобы народы Ближнего Востока, включая палестинцев, не развивались, а колониальные метрополии могли использовать регион как кормовую базу, что стало особенно актуально после начала активной добычи углеводородов, считает собеседник агентства. Государство Палестина до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

