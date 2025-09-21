Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил намерение Британии признать Палестину - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 21.09.2025 (обновлено: 21:13 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/palestina-2043394146.html
Эксперт объяснил намерение Британии признать Палестину
Эксперт объяснил намерение Британии признать Палестину - РИА Новости, 21.09.2025
Эксперт объяснил намерение Британии признать Палестину
Великобритания хочет вернуть утраченное влияние на Ближнем Востоке через признание палестинского государства, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T21:12:00+03:00
2025-09-21T21:13:00+03:00
в мире
палестина
ближний восток
россия
алексей мартынов (политолог)
кир стармер
эммануэль макрон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Великобритания хочет вернуть утраченное влияние на Ближнем Востоке через признание палестинского государства, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. "Британия не отказываясь от возвращения своего влияния, своих, условно говоря, подмандатных территорий, однозначно делает ставку на палестинские структуры. И в этом смысле я не думаю, что это они делают ради палестинцев и не ради того, чтобы было палестинцам лучше, а, пользуясь ситуацией, пытаются взять под контроль уже их. И с их помощью как прокси восстанавливать свое присутствие там (на Ближнем Востоке – ред.)", - полагает собеседник агентства. Как напомнил Мартынов, еще до Первой и Второй мировых войн Франция, которая также заявляла о намерении признать Палестину, и Британия владели территориями на Ближнем Востоке, а Британия главным образом использовала свои подмандатные области для оказания влияния на монархии стран Персидского залива. По мнению эксперта, желание восстановить свое присутствие в регионе не оставило бывшие колониальные империи. Британия в свое время делала все, чтобы народы Ближнего Востока, включая палестинцев, не развивались, а колониальные метрополии могли использовать регион как кормовую базу, что стало особенно актуально после начала активной добычи углеводородов, считает собеседник агентства. Государство Палестина до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250921/izrail-2043389770.html
https://ria.ru/20250921/palestina-2043385463.html
палестина
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:0:3512:2634_1920x0_80_0_0_38cb9ac8c1414dd3ef5d1eae6554e57c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, ближний восток, россия, алексей мартынов (политолог), кир стармер, эммануэль макрон, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Палестина, Ближний Восток, Россия, Алексей Мартынов (политолог), Кир Стармер, Эммануэль Макрон, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Эксперт объяснил намерение Британии признать Палестину

Мартынов: признав Палестину, Британия хочет вернуть влияние на Ближнем Востоке

CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flagsФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flags
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Великобритания хочет вернуть утраченное влияние на Ближнем Востоке через признание палестинского государства, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Движение ХАМАС призвало мир изолировать Израиль
Вчера, 20:29
«
"Британия не отказываясь от возвращения своего влияния, своих, условно говоря, подмандатных территорий, однозначно делает ставку на палестинские структуры. И в этом смысле я не думаю, что это они делают ради палестинцев и не ради того, чтобы было палестинцам лучше, а, пользуясь ситуацией, пытаются взять под контроль уже их. И с их помощью как прокси восстанавливать свое присутствие там (на Ближнем Востоке – ред.)", - полагает собеседник агентства.
Как напомнил Мартынов, еще до Первой и Второй мировых войн Франция, которая также заявляла о намерении признать Палестину, и Британия владели территориями на Ближнем Востоке, а Британия главным образом использовала свои подмандатные области для оказания влияния на монархии стран Персидского залива. По мнению эксперта, желание восстановить свое присутствие в регионе не оставило бывшие колониальные империи.
Британия в свое время делала все, чтобы народы Ближнего Востока, включая палестинцев, не развивались, а колониальные метрополии могли использовать регион как кормовую базу, что стало особенно актуально после начала активной добычи углеводородов, считает собеседник агентства.
Государство Палестина до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Израиле выступили с угрозами после признания Палестины еще тремя странами
Вчера, 20:04
 
В миреПалестинаБлижний ВостокРоссияАлексей Мартынов (политолог)Кир СтармерЭммануэль МакронООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала