Эксперт объяснил намерение Британии признать Палестину

Мартынов: признав Палестину, Британия хочет вернуть влияние на Ближнем Востоке
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Великобритания хочет вернуть утраченное влияние на Ближнем Востоке через признание палестинского государства, поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
"Британия не отказываясь от возвращения своего влияния, своих, условно говоря, подмандатных территорий, однозначно делает ставку на палестинские структуры. И в этом смысле я не думаю, что это они делают ради палестинцев и не ради того, чтобы было палестинцам лучше, а, пользуясь ситуацией, пытаются взять под контроль уже их. И с их помощью как прокси восстанавливать свое присутствие там (на Ближнем Востоке – ред.)", - полагает собеседник агентства.
Как напомнил Мартынов, еще до Первой и Второй мировых войн Франция, которая также заявляла о намерении признать Палестину, и Британия владели территориями на Ближнем Востоке, а Британия главным образом использовала свои подмандатные области для оказания влияния на монархии стран Персидского залива. По мнению эксперта, желание восстановить свое присутствие в регионе не оставило бывшие колониальные империи.
Британия в свое время делала все, чтобы народы Ближнего Востока, включая палестинцев, не развивались, а колониальные метрополии могли использовать регион как кормовую базу, что стало особенно актуально после начала активной добычи углеводородов, считает собеседник агентства.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.