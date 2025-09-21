В Израиле выступили с угрозами после признания Палестины еще тремя странами

https://ria.ru/20250921/palestina-2043385463.html

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Израилю следует немедленно принять контрмеры в связи с признанием государства Палестины со стороны Великобритании, Австралии и Канады, заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в социальной сети X."Требуется принятие немедленных контрмер: немедленное установление суверенитета Израиля в Иудее и Самарии и полное подавление "палестинской" власти", — написал Бен-Гвир.Министр также добавил, что намерен внести на предстоящее заседание правительства предложение о "применении суверенитета".В воскресенье о признании палестинского государства объявили Канада, Австралия и Великобритания.Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщало, что десять стран намерены признать палестинское государство на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Израиль и США отнеслись к этому с неприятием и осуждением.До сегодняшнего дня Палестину признавали 147 из 193 государств — членов ООН, в том числе Россия. Москва считает, что урегулирование на Ближнем Востоке возможно только на основе формулы Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

