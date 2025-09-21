Рейтинг@Mail.ru
В Израиле выступили с угрозами после признания Палестины еще тремя странами
20:04 21.09.2025
В Израиле выступили с угрозами после признания Палестины еще тремя странами
В Израиле выступили с угрозами после признания Палестины еще тремя странами
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Израилю следует немедленно принять контрмеры в связи с признанием государства Палестины со стороны Великобритании, Австралии и Канады, заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в социальной сети X."Требуется принятие немедленных контрмер: немедленное установление суверенитета Израиля в Иудее и Самарии и полное подавление "палестинской" власти", — написал Бен-Гвир.Министр также добавил, что намерен внести на предстоящее заседание правительства предложение о "применении суверенитета".В воскресенье о признании палестинского государства объявили Канада, Австралия и Великобритания.Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщало, что десять стран намерены признать палестинское государство на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Израиль и США отнеслись к этому с неприятием и осуждением.До сегодняшнего дня Палестину признавали 147 из 193 государств — членов ООН, в том числе Россия. Москва считает, что урегулирование на Ближнем Востоке возможно только на основе формулы Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
В Израиле выступили с угрозами после признания Палестины еще тремя странами

Израильский министр Бен-Гвир призвал к полному подавлению палестинских властей

© AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
Палестинцы c флагами. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Израилю следует немедленно принять контрмеры в связи с признанием государства Палестины со стороны Великобритании, Австралии и Канады, заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в социальной сети X.
"Требуется принятие немедленных контрмер: немедленное установление суверенитета Израиля в Иудее и Самарии и полное подавление "палестинской" власти", — написал Бен-Гвир.
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Израиль отверг заявления западных стран о признании Палестины
Вчера, 18:37
Министр также добавил, что намерен внести на предстоящее заседание правительства предложение о "применении суверенитета".
В воскресенье о признании палестинского государства объявили Канада, Австралия и Великобритания.
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
ХАМАС заявило о важности признания Палестины западными странами
Вчера, 19:39
Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщало, что десять стран намерены признать палестинское государство на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Израиль и США отнеслись к этому с неприятием и осуждением.
До сегодняшнего дня Палестину признавали 147 из 193 государств — членов ООН, в том числе Россия. Москва считает, что урегулирование на Ближнем Востоке возможно только на основе формулы Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
