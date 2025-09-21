https://ria.ru/20250921/palestina-2043385463.html
В Израиле выступили с угрозами после признания Палестины еще тремя странами
В Израиле выступили с угрозами после признания Палестины еще тремя странами - РИА Новости, 21.09.2025
В Израиле выступили с угрозами после признания Палестины еще тремя странами
Израилю следует немедленно принять контрмеры в связи с признанием государства Палестины со стороны Великобритании, Австралии и Канады, заявил министр... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T20:04:00+03:00
2025-09-21T20:04:00+03:00
2025-09-21T20:04:00+03:00
в мире
израиль
эммануэль макрон
оон
генеральная ассамблея оон
палестина
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631171_0:220:3100:1964_1920x0_80_0_0_a324d438919c5d25fce21aae680c53d0.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Израилю следует немедленно принять контрмеры в связи с признанием государства Палестины со стороны Великобритании, Австралии и Канады, заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в социальной сети X."Требуется принятие немедленных контрмер: немедленное установление суверенитета Израиля в Иудее и Самарии и полное подавление "палестинской" власти", — написал Бен-Гвир.Министр также добавил, что намерен внести на предстоящее заседание правительства предложение о "применении суверенитета".В воскресенье о признании палестинского государства объявили Канада, Австралия и Великобритания.Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщало, что десять стран намерены признать палестинское государство на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Израиль и США отнеслись к этому с неприятием и осуждением.До сегодняшнего дня Палестину признавали 147 из 193 государств — членов ООН, в том числе Россия. Москва считает, что урегулирование на Ближнем Востоке возможно только на основе формулы Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250921/izrail-2043376544.html
https://ria.ru/20250921/palestina-2043383141.html
https://ria.ru/20250921/konflikt-1915630213.html
израиль
палестина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631171_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_f69d0b8d82c8ecd3f73957bd8b810465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, эммануэль макрон, оон, генеральная ассамблея оон, палестина, великобритания
В мире, Израиль, Эммануэль Макрон, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Палестина, Великобритания
В Израиле выступили с угрозами после признания Палестины еще тремя странами
Израильский министр Бен-Гвир призвал к полному подавлению палестинских властей