https://ria.ru/20250921/palestina-2043383141.html
ХАМАС заявило о важности признания Палестины западными странами
ХАМАС заявило о важности признания Палестины западными странами - РИА Новости, 21.09.2025
ХАМАС заявило о важности признания Палестины западными странами
Палестинское движение ХАМАС заявило, что признание рядом западных стран, в том числе Великобританией, Государства Палестина является важным шагом для... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T19:39:00+03:00
2025-09-21T19:39:00+03:00
2025-09-21T19:39:00+03:00
в мире
великобритания
иерусалим
австралия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg
ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что признание рядом западных стран, в том числе Великобританией, Государства Палестина является важным шагом для подтверждения права палестинцев на свою землю и святые места. В воскресенье Великобритания, Австралия и Канада объявили о своём официальном признании Государства Палестина. "Это признание является важным шагом на пути к утверждению права нашего палестинского народа на свою землю и святые места, а также на создание независимого государства со столицей в Иерусалиме. Это дань уважения борьбе, стойкости и жертвам нашего народа на пути к освобождению и возвращению на свои земли", - отмечается в заявлении от имени движения в его Telegram-канале. При этом в движении указали, что этот важный шаг должен сопровождаться практическими мерами, которые приведут к немедленному прекращению жестокой истребительной войны против палестинского народа в секторе Газа и противодействию проектам аннексии и иудаизации на Западном берегу и в Иерусалиме.
https://ria.ru/20250921/palestina-2043382107.html
великобритания
иерусалим
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:0:3512:2634_1920x0_80_0_0_38cb9ac8c1414dd3ef5d1eae6554e57c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, иерусалим, австралия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Великобритания, Иерусалим, Австралия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС заявило о важности признания Палестины западными странами
ХАМАС: признание Палестины стало шагом к подтверждению прав палестинцев на землю