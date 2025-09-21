Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС заявило о важности признания Палестины западными странами - РИА Новости, 21.09.2025
19:39 21.09.2025
ХАМАС заявило о важности признания Палестины западными странами
ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что признание рядом западных стран, в том числе Великобританией, Государства Палестина является важным шагом для подтверждения права палестинцев на свою землю и святые места. В воскресенье Великобритания, Австралия и Канада объявили о своём официальном признании Государства Палестина. "Это признание является важным шагом на пути к утверждению права нашего палестинского народа на свою землю и святые места, а также на создание независимого государства со столицей в Иерусалиме. Это дань уважения борьбе, стойкости и жертвам нашего народа на пути к освобождению и возвращению на свои земли", - отмечается в заявлении от имени движения в его Telegram-канале. При этом в движении указали, что этот важный шаг должен сопровождаться практическими мерами, которые приведут к немедленному прекращению жестокой истребительной войны против палестинского народа в секторе Газа и противодействию проектам аннексии и иудаизации на Западном берегу и в Иерусалиме.
ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что признание рядом западных стран, в том числе Великобританией, Государства Палестина является важным шагом для подтверждения права палестинцев на свою землю и святые места.
В воскресенье Великобритания, Австралия и Канада объявили о своём официальном признании Государства Палестина.
"Это признание является важным шагом на пути к утверждению права нашего палестинского народа на свою землю и святые места, а также на создание независимого государства со столицей в Иерусалиме. Это дань уважения борьбе, стойкости и жертвам нашего народа на пути к освобождению и возвращению на свои земли", - отмечается в заявлении от имени движения в его Telegram-канале.
При этом в движении указали, что этот важный шаг должен сопровождаться практическими мерами, которые приведут к немедленному прекращению жестокой истребительной войны против палестинского народа в секторе Газа и противодействию проектам аннексии и иудаизации на Западном берегу и в Иерусалиме.
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Палестина сохранит приверженность всем обязательствам, заявил Аббас
