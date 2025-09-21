https://ria.ru/20250921/palestina-2043383141.html

ХАМАС заявило о важности признания Палестины западными странами

ХАМАС заявило о важности признания Палестины западными странами - РИА Новости, 21.09.2025

ХАМАС заявило о важности признания Палестины западными странами

Палестинское движение ХАМАС заявило, что признание рядом западных стран, в том числе Великобританией, Государства Палестина является важным шагом для... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T19:39:00+03:00

2025-09-21T19:39:00+03:00

2025-09-21T19:39:00+03:00

в мире

великобритания

иерусалим

австралия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg

ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что признание рядом западных стран, в том числе Великобританией, Государства Палестина является важным шагом для подтверждения права палестинцев на свою землю и святые места. В воскресенье Великобритания, Австралия и Канада объявили о своём официальном признании Государства Палестина. "Это признание является важным шагом на пути к утверждению права нашего палестинского народа на свою землю и святые места, а также на создание независимого государства со столицей в Иерусалиме. Это дань уважения борьбе, стойкости и жертвам нашего народа на пути к освобождению и возвращению на свои земли", - отмечается в заявлении от имени движения в его Telegram-канале. При этом в движении указали, что этот важный шаг должен сопровождаться практическими мерами, которые приведут к немедленному прекращению жестокой истребительной войны против палестинского народа в секторе Газа и противодействию проектам аннексии и иудаизации на Западном берегу и в Иерусалиме.

https://ria.ru/20250921/palestina-2043382107.html

великобритания

иерусалим

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, иерусалим, австралия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году