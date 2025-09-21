https://ria.ru/20250921/palestina-2043382107.html

Палестина сохранит приверженность всем обязательствам, заявил Аббас

в мире

палестина

великобритания

канада

махмуд аббас

марк карни

эммануэль макрон

оон

ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Государство Палестина сохранит приверженность всем своим обязательствам и реформам, заявил президент Палестины Махмуд Аббас во время визита в Лондон, выразив признательность властям Великобритании за признание государства Палестина. Ранее британский премьер-министр Кирилл Стармер написал на своей странице в социальной сети Х, что Великобритания официально признает государство Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Премьер Канады Марк Карни заявил при этом, что палестинские власти дали обязательство Канаде и международному сообществу провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году. "Я подтверждаю приверженность всем обязательствам, которые подписало государство Палестина, и реформам", - процитировало Палестинское официальное агентство WAFA заявление Аббаса. Аббас выразил уверенность, что признание Великобританией "права палестинского народа на самоопределение, свободу и подтверждение его независимости" откроет дорогу для реализации решения о создании двух государств, "чтобы государство Палестина могло жить бок о бок с государством Израиль в безопасности, мире и добрососедстве". Лидер Палестины указал, что в настоящее время приоритетом является прекращение войны в секторе Газа, освобождение всех заложников и заключенных, передача палестинскому государству всех полномочий, начало восстановления в секторе Газа и прекращение терроризма поселенцев. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщило, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Палестину до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Новости

в мире, палестина, великобритания, канада, махмуд аббас, марк карни, эммануэль макрон, оон