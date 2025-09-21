https://ria.ru/20250921/palestina-2043363074.html

В МИД Палестины прокомментировали признание страны рядом западных стран

В МИД Палестины прокомментировали признание страны рядом западных стран - РИА Новости, 21.09.2025

В МИД Палестины прокомментировали признание страны рядом западных стран

Признание государства Палестина рядом западных стран подтверждает отсутствие суверенитета Израиля над оккупированными им палестинскими территориями, заявил в... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T16:53:00+03:00

2025-09-21T16:53:00+03:00

2025-09-21T16:53:00+03:00

в мире

палестина

израиль

франция

кир стармер

эммануэль макрон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg

ИЕРУСАЛИМ, 21 сен - РИА Новости. Признание государства Палестина рядом западных стран подтверждает отсутствие суверенитета Израиля над оккупированными им палестинскими территориями, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Палестины, помощник главы МИД по делам ООН и её организаций Омар Авадалла. В воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщило, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. "Этим решением страны заявляют, что существует практический способ реализации решения о двух государствах – признание Палестинского государства. Они также дают понять, что хотят, чтобы государство Палестина стало неотъемлемой частью ближневосточного региона, поскольку с его созданием наступят безопасность, стабильность и мир... Таким образом, эти признания без всяких сомнений подтверждают отсутствие суверенитета Израиля над оккупированными палестинскими территориями и то, что все страны, ранее признавшие Израиль, признают его в границах 1967 года за пределами оккупированных палестинских территорий", - пояснил замминистра. По его словам, это идет вразрез с израильской колониальной политикой, в рамках которой Израиль заявляет о захвате земель силой, так называемой "аннексии" палестинских территорий, или навязывает им израильский суверенитет. Палестину до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250921/palestina-2043358633.html

палестина

израиль

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, израиль, франция, кир стармер, эммануэль макрон, оон