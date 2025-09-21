Рейтинг@Mail.ru
В МИД Палестины прокомментировали признание страны рядом западных стран
16:53 21.09.2025
В МИД Палестины прокомментировали признание страны рядом западных стран
ИЕРУСАЛИМ, 21 сен - РИА Новости. Признание государства Палестина рядом западных стран подтверждает отсутствие суверенитета Израиля над оккупированными им палестинскими территориями, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Палестины, помощник главы МИД по делам ООН и её организаций Омар Авадалла. В воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщило, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. "Этим решением страны заявляют, что существует практический способ реализации решения о двух государствах – признание Палестинского государства. Они также дают понять, что хотят, чтобы государство Палестина стало неотъемлемой частью ближневосточного региона, поскольку с его созданием наступят безопасность, стабильность и мир... Таким образом, эти признания без всяких сомнений подтверждают отсутствие суверенитета Израиля над оккупированными палестинскими территориями и то, что все страны, ранее признавшие Израиль, признают его в границах 1967 года за пределами оккупированных палестинских территорий", - пояснил замминистра. По его словам, это идет вразрез с израильской колониальной политикой, в рамках которой Израиль заявляет о захвате земель силой, так называемой "аннексии" палестинских территорий, или навязывает им израильский суверенитет. Палестину до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
ИЕРУСАЛИМ, 21 сен - РИА Новости. Признание государства Палестина рядом западных стран подтверждает отсутствие суверенитета Израиля над оккупированными им палестинскими территориями, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Палестины, помощник главы МИД по делам ООН и её организаций Омар Авадалла.
В воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщило, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
"Этим решением страны заявляют, что существует практический способ реализации решения о двух государствах – признание Палестинского государства. Они также дают понять, что хотят, чтобы государство Палестина стало неотъемлемой частью ближневосточного региона, поскольку с его созданием наступят безопасность, стабильность и мир... Таким образом, эти признания без всяких сомнений подтверждают отсутствие суверенитета Израиля над оккупированными палестинскими территориями и то, что все страны, ранее признавшие Израиль, признают его в границах 1967 года за пределами оккупированных палестинских территорий", - пояснил замминистра.
По его словам, это идет вразрез с израильской колониальной политикой, в рамках которой Израиль заявляет о захвате земель силой, так называемой "аннексии" палестинских территорий, или навязывает им израильский суверенитет.
Палестину до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
