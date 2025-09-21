МИД Палестины оценил признание государства Австралией, Канадой и Британией
Авадалла назвал признание Палестины итогом многолетней дипломатической работы
Палестинцы с национальным флагом
© AP Photo / Muhammed Muheisen
Палестинцы с национальным флагом. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 21 сен - РИА Новости. Признание государства Палестина со стороны ряда стран является результатом многолетней дипломатической работы, но этот процесс ускорился из-за осуществления Израилем геноцида палестинцев, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Палестины, помощник главы МИД по делам ООН и ее организаций Омар Авадалла.
В воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщило, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
"Признание государства Палестина - это результат процесса, который накапливался и развивался на протяжении многих лет дипломатической работы. Кроме того, эти признания происходят на фоне геноцида против палестинского народа и посягательств Израиля на права палестинского народа на Западном берегу, включая Иерусалим", - отметил Авадалла.
Он указал, что "создание нового Ближнего Востока без палестинского государства стало иллюзией", и страны работают "над созданием палестинского государства, чтобы защитить и сохранить принцип сосуществования двух государств практическими шагами".
"В то же время преступления, совершенные Израилем, который стал государством-изгоем, побудили страны скорее принять шаги для выполнения решения о двух государствах, признав Палестинское государство", - считает Авадалла.
Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.